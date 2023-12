Ưu, nhược điểm VinFast VF 7: Có như kỳ vọng?

VinFast VF 7 ra đời là mảnh ghép hoàn hảo cho dải sản phẩm SUV thuần điện của hãng xe Việt Nam. Có kích thước xếp vào phân khúc C, VinFast VF 7 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đáp ứng nhiều nhu cầu hơn so với "đàn anh" VF 8 hay VF 9 vốn có kích thước to lớn hơn.

VinFast VF 7 nằm trong phân khúc phổ biến nhất tại Việt Nam

Vóc dáng và ngoại hình

Ngoại hình VinFast VF 7 gây ấn tượng ngay từ thiết kế xe concept đầu tiên tiết lộ. Đến khi bản thương mại chính thức trình làng, không có quá nhiều khác biệt. Trái lại, bản sản xuất này thậm chí được đánh giá hài hòa, bắt mắt hơn.

Với chiều dài hơn 4,5 mét, phù hợp điều kiện đường sá tại Việt Nam, nhưng chiều rộng lên tới gần 1,9 mét cùng chiều dài cơ sở 2,84 mét giúp khoang nội thất chiếc xe hạng C - VinFast VF 7 rộng rãi như xe hạng D.

Đánh giá nhanh VinFast VF 7, 'ngôi sao hy vọng' của hãng xe Việt

Nếu ngoại hình VF 8 và VF 9 khá to lớn, cồng kềnh khi di chuyển trong thành phố, VF 6 hơi nhỏ khi đi xa thì VinFast VF 7 là giải pháp hoàn hảo, dung hòa giữa kích thước và thiết kế, tạo ra chiếc xe có tính thẩm mỹ cao.

Tay nắm cửa dạng ẩn là điểm cộng trong thiết kế VinFast VF 7, nhưng cũng là điểm trừ xét tới công năng sử dụng. Thao tác mở cửa tốn nhiều lực và nhiều công đoạn hơn so với tay nắm thông thường.

Ngoại hình VinFast VF 7 hiện đại, phù hợp khách hàng trẻ tuổi



Không gian nội thất

Nhờ chiều rộng và chiều dài cơ sở lớn, VinFast VF 7 sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái cho 5 người ngồi, không thua kém quá nhiều so với VinFast VF 8. Kết cấu ô tô điện cũng giúp VinFast VF 7 có không gian tương đối thoáng đãng hơn so với nhiều dòng xe dùng động cơ đốt cùng phân khúc.

So với các mẫu xe anh em của hãng xe Việt, độ hoàn thiện nội thất VinFast VF 7 rất tốt, các bề mặt da được xử lý đẹp cho không gian sang trọng, cao cấp hơn đàn anh VinFast VF 8. Ngoài ra, ghế ngồi bọc da Nappa cũng được xử lý rất mềm, cảm giác êm ái như ngồi trên sofa.

Các tiện ích trong xe cũng được trang bị tốt. Ngoài các tính năng tiện nghi tương tự VinFast VF 8, những khu vực chứa vật dụng trên VinFast VF 7 bố trí tốt hơn, giúp người dùng có nhiều không gian hơn cho nhu cầu lưu trữ cá nhân.

Nộ thất VinFast VF 7 hoàn thiện tốt, rộng rãi



Tiện nghi

VinFast VF 7 sở hữu trang bị tiện nghi tương tự như mẫu xe anh em VinFast VF 8. Nổi bật có màn hình trung tâm điều khiển mọi hoạt động của xe kiêm chức năng giải trí có kích thước 12,9 inch. Hãng xe Việt Nam tiếp tục sử dụng số lượng loa nhiều nhưng không thể hiện thương hiệu cụ thể.

Phiên bản Plus có những tính năng đáng chú như ghế bọc da Nappa, chỉnh điện nhiều hướng cho 2 ghế trước kèm thông gió, sưởi ấm, nhớ ghế. Sạc điện thoại không dây, kính chống chói tràn viền, 4 cửa kính lên xuống một chạm, điều hòa tự động 2 vùng là những trang bị đáng chú ý khác.

Hàng ghế sau cũng sẽ có cửa gió điều hòa, đi kèm 3 cổng sạc USB. Đáng chú ý, tựa đầu phía sau của VinFast VF 7 ở ghế giữa đã có thể điều chỉnh linh hoạt, không dính liền 1 khối như mẫu xe VinFast VF 8. Điều này cho thấy sự cải tiến của hãng xe Việt Nam hướng tới nhu cầu người dùng.

VinFast VF 7 trang bị nhiều tiện nghi như VinFast VF 8



Động cơ, vận hành

Về động cơ, có thể thấy VinFast VF 7 sử dụng các tùy chọn mô-tơ lấy trực tiếp từ VinFast VF 8. Phien bản tiêu chuẩn sử dụng 1 mô tơ có công suất 174 mã lực, trong khi phiên bản Plus dùng 2 mô-tơ trên 2 cầu công suất 350 mã lực, sức mạnh tương đương VinFast VF 8 phiên bản Eco.

Điểm khác biệt trên VinFast VF 7 nằm ở trọng lượng nhẹ hơn tới hơn 500 kg so với VinFast VF 8. Điều này giúp khả năng tăng tốc của VinFast VF 7 rất ấn tượng, chưa tới 6 giây để chiếc xe hạng C này bức tốc 0 - 100 km/giờ, hiện chưa có mẫu xe động cơ đốt trong nào cùng tầm giá sánh bằng.

Vô lăng nhỏ nhắn nhưng "vừa tay" có độ nhạy cao nhất trong các dòng xe hiện nay của hãng xe Việt. Lợi ích này giúp chiếc SUV tỏ ra lanh lẹ, xử lý gọn gàng khi di chuyển trong đô thị đông đúc và ở dải tốc độ thấp.

Thế mạnh nhất của VinFast VF 7 nằm ở khả năng vận hành

Bất ngờ nằm ở hệ thống treo và khả năng cách âm đã được hãng xe điện Việt Nam cải thiện và xử lý tốt hơn nhiều so với VinFast VF 8 ở giai đoạn đầu, mang đến chiếc VinFast VF 7 có khả năng vận hành tiệm cận xe sang.

An toàn

Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật. Phiên bản Plus có thêm gói hỗ trợ lại (ADAS). Những tính năng của gói ADAS có giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ...

Giá bán

Về giá bán, dù là ô tô điện có chi phí sản xuất cao nhưng VinFast VF 7 có mức giá tương đương xe cùng phân khúc chạy bằng động cơ đốt trong. Hãng xe Việt cung cấp đa dạng nhiều lựa chọn khác nhau, hướng tới nhiều phân khúc khách hàng. Chọn phương án thuê pin, phiên bản Base có giá 850 triệu đồng và phiên bản Plus giá 999 triệu đồng.

VinFast VF 7 hướng tới nhiều phân khúc khách hàng khác nhau



Nếu mua đứt pin, VinFast VF 7 phiên bản Base có giá 999 triệu đồng, trong khi phiên bản Plus giá 1,199 tỉ đồng. Chi phí lăn bánh ô tô thuần điện trong năm 2024 sẽ thấp hơn bởi vẫn được hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Nhìn chung, những gì VinFast VF 7 mang lại đáp ứng được kỳ vọng của nhiều phân khúc khách hàng. Dù vậy, mức giá khá cao sẽ là rào cản của chiếc ô tô điện này.