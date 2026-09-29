Ô tô Trung Quốc áp đảo cuộc đua đến giải thưởng Xe của năm 2027

Ban tổ chức Giải thưởng Xe của năm - World Car of the Year 2027 vừa công bố danh sách 56 mẫu xe đủ điều kiện tham gia cuộc đua đến danh hiệu World Car of the Year 2027. Đáng chú ý, có tới 27 mẫu ô tô Trung Quốc, chiếm gần một nửa danh sách ứng viên cạnh tranh giải thưởng danh giá này.

Danh sách năm nay quy tụ nhiều mẫu mã ô tô thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế như BYD, Chery, Changan, Deepal, Exeed, GAC Aion, Geely, Jetour, Leapmotor, Lynk & Co, Omoda, Onvo, XPeng và Zeekr.

Một số mẫu xe Trung Quốc đáng chú ý như BYD Ti7, Changan Nevo Q05, Chery Q, Deepal S05, Deepal S07, Exeed Exlantix ET, GAC Aion V, Geely Starray EM-i, Jetour G700, Jetour T2, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Onvo L90, XPeng G6, XPeng P7+ và Zeekr 8X.

Có tới 27 mẫu ô tô Trung Quốc, chiếm gần một nửa danh sách ứng viên cạnh tranh giải thưởng Xe của năm - World Car of the Year 2027 Ảnh: CARSCOOP

MG4 EV Urban cũng nằm trong danh sách này. MG xuất xứ Anh quốc nhưng hiện thuộc tập đoàn SAIC Motor của Trung Quốc.

Trong khi đó, các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ cũng có nhiều đại diện như BMW i3, Hyundai Ioniq 3, Hyundai Tucson, KIA EV2, Kia Telluride, Lexus ES, Mazda CX-5, Mercedes-Benz Electric GLC, Nissan Frontier Pro, Subaru Trailseeker, Volkswagen Atlas/Teramont Pro và Volvo EX60.

Với 27/56 ứng viên, các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng 48% danh sách ứng viên cạnh tranh giải thưởng Xe của năm - World Car of the Year 2027. Tỷ lệ này đáng chú ý bởi World Car Awards yêu cầu những mẫu xe tham gia phải được sản xuất với sản lượng tối thiểu 10.000 xe/năm, có giá dưới mức xe sang tại thị trường chính và được bán tại ít nhất hai thị trường lớn thuộc hai châu lục trong thời gian từ ngày 1.1.2026 đến 19.3.2027.

Theo kế hoạch, các mẫu xe đủ điều kiện sẽ được ban giám khảo quốc tế đánh giá và lái thử trong những tháng tới Ảnh: CARSCOOP

Sự hiện diện của ô tô Trung Quốc còn thể hiện ở những hạng mục khác của World Car Awards 2027. Ở hạng mục World Urban Car, danh sách hiện có 11 mẫu xe cạnh tranh giải thưởng, trong đó Chery Q, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, iCAUR v23 và Leapmotor T03 là những đại diện đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Ở hạng mục World Luxury Car, các thương hiệu Trung Quốc có những cái tên như Avatr 06, Avatr 07, Avatr 12, Denza BAO 5, XPeng X9 và Zeekr 9X. Trong khi đó, nhóm xe hiệu suất cao World Performance Car có sự góp mặt của Lynk & Co 02 và Zeekr 7GT, bên cạnh những mẫu xe như Chevrolet Corvette ZR1, Porsche Cayenne Turbo Electric hay Mercedes-AMG Electric GT 4-Door Coupe. Danh sách ứng viên cho hạng mục World Electric Vehicle và World Car Design of the Year hiện chưa công bố đầy đủ.

Danh sách 56 mẫu xe hiện tại mới là bước khởi đầu của mùa giải World Car Awards 2027. Theo kế hoạch, các mẫu xe đủ điều kiện sẽ được ban giám khảo quốc tế đánh giá và lái thử trong những tháng tới. Danh sách 10 ứng viên cuối cùng của hạng mục World Car of the Year dự kiến được công bố vào đầu tháng 1.2027. Khoảng 100 nhà báo trong lĩnh vực ô tô trên thế giới tham gia hội đồng ban giám khảo World Car Awards. Các mẫu xe sau đó tiếp tục trải qua những vòng đánh giá, lái thử và bỏ phiếu trước khi kết quả được công bố tại New York (Mỹ) vào ngày 24.3.2027.

Giải Xe của năm - World Car of the Year năm ngoái thuộc về BMW iX3 Ảnh: CARSCOOP

Năm ngoái, giải Xe của năm - World Car of the Year đã thuộc về BMW iX3. Mẫu xe điện của BMW cũng đồng thời giành danh hiệu World Electric Vehicle 2026.

Việc gần một nửa danh sách ứng viên World Car of the Year 2027 đến từ Trung Quốc chưa đồng nghĩa các thương hiệu này chắc chắn chiếm ưu thế ở vòng chung kết, bởi danh sách hiện tại còn phải trải qua nhiều vòng đánh giá. Tuy nhiên, số lượng ứng viên cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong sân chơi vốn lâu nay có sự tham gia chủ yếu của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.