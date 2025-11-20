'Ở vị trí nào cũng luôn làm việc bằng trách nhiệm và lòng yêu nghề'

Gắn bó với Trường THPT Nguyễn Thái Bình (P.Tân Hòa, TP.HCM) từ những ngày đầu chập chững vào nghề, thầy Đặng Đình Quý từ một giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết đã được tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như Bí thư Chi đoàn giáo viên; Chủ tịch Công đoàn; Chi hội trưởng Chi hội khuyến học; Ủy viên BCH Hội khuyến học Quận Tân Bình (cũ) và nay là Phó hiệu trưởng.

Thầy Đặng Đình Quý đã miệt mài cống hiến hơn 38 năm cho Trường THPT Nguyễn Thái Bình Ảnh: NVCC

Hơn 20 năm tham gia công tác quản lý, thầy Quý đã chứng kiến sự chuyển mình của Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Từ một ngôi trường cũ nhiều khó khăn, thầy đã đồng hành cùng tập thể nhà trường xây dựng nên môi trường học tập ngày càng khang trang, hiện đại. Thầy quan niệm dù ở bất kỳ vị trí nào cũng luôn làm việc bằng trách nhiệm và lòng yêu nghề, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhà trường.

Bên cạnh đó, thầy còn là người góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, trách nhiệm và tận tâm với nghề, động viên để mỗi thầy cô phát huy khả năng, từ đó tạo nên một tập thể vững mạnh. Còn với vai trò Chi hội trưởng Chi hội khuyến học, thầy đặc biệt đồng hành cùng nhà trường quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập.

Trong công việc, thầy Đặng Đình Quý được nhận xét gần gũi, chân thành. Đồng nghiệp nhớ về thầy như một "ngọn lửa ấm", tiếp thêm động lực cho đội ngũ giáo viên trẻ.

Trước đó, thầy Đặng Đình Quý đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng như: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…

9 nhà giáo TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng năm 2025 Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT;

Ông Đặng Đình Quý, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa);

Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh);

Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa);

Bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp);

Ông Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành);

Ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt);

Ông Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (phường Hiệp Bình);

Ông Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An).



