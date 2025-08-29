Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Oanh tạc cơ B-52 suýt va chạm 2 máy bay dân sự trong 1 ngày

Thụy Miên
Thụy Miên
29/08/2025 06:58 GMT+7

Một oanh tạc cơ B-52 của Không quân Mỹ đã suýt va chạm với 2 máy bay dân sự trong cùng 1 ngày, theo báo cáo sơ bộ được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) công bố hôm 28.8.

Mỹ công bố báo cáo về vụ B-52 suýt đâm 2 máy bay trong 1 ngày - Ảnh 1.

Một máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ bay qua bầu trời Skopje (Macedonia) hôm 22.8.2022

ảnh: afp

Vụ việc hôm 19.7 đã được biết đến sau khi cơ trưởng của chuyến bay 3788 thuộc SkyWest Airlines lên tiếng xin lỗi hành khách vì phải thực hiện một “động tác né tránh gắt” để tránh va chạm với một máy bay quân sự, theo báo USA Today hôm 28.8.

SkyWest Airlines vận hành đường bay khu vực cho Hãng Delta Air Lines từ sân bay quốc tế Minot ở Bắc Dakota đến Minneapolis (bang Minnesota).

Chuyện gì đã xảy ra?

Vào ngày hôm đó (19.7), chiếc oanh tạc cơ B-52 bất ngờ xuất hiện mà không cảnh báo trước giữa chuyến bay của SkyWest Airlines, gây nên khoảnh khắc thót tim cho chuyến bay dân sự.

Không quân Mỹ cho biết tổ lái của B-52 không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía kiểm soát không lưu của sân bay quốc tế Minot về máy bay đang hoạt động gần đó.

Theo báo cáo của NTSB, chỉ có một nhân viên kiểm soát không lưu làm việc tại sân bay vào thời điểm suýt xảy ra va chạm.

NTSB tiết lộ sau khi chiếc B-52 suýt va chạm máy bay dân sự, chiếc oanh tạc cơ tiếp tục suýt va chạm một máy bay tư nhân do hãng Piper sản xuất.

Người quản lý hoạt động kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Minot xác nhận với NTSB rằng lưu lượng không lưu vào thời điểm đó hoàn toàn ở mức bình thường và phù hợp với công suất thông thường.

Cơ trưởng trên máy bay SkyWest nói với hành khách rằng ông bất ngờ khi thấy chiếc B-52 xuất hiện. Lúc đó chiếc oanh tạc cơ đang thực hiện một chuyến bay biểu diễn ngang qua khu hội chợ North Dakota Fairgrounds.

Chiếc B-52 đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép bay vào vùng trời nói trên.

"Xin lỗi về động tác né tránh gắt đến thế", cơ trưởng nói qua hệ thống loa nội bộ trên máy bay. "Chiếc máy bay quân sự làm tôi giật mình... Đây không phải là điều bình thường. Tôi không hiểu tại sao họ không báo trước cho chúng tôi", cơ trưởng nói với các hành khách.

Sau đó, chiếc B-52 đã bay sát một chiếc Piper đến mức có lúc chỉ cách nhau khoảng 540 m.

Những bản ghi lại các cuộc trao đổi giữa nhân viên kiểm soát không lưu và các phi công cho thấy người điều phối chật vật tìm cách điều hướng các máy bay.

Có thời điểm nhân viên kiểm soát không lưu đưa ra chỉ đạo cho máy bay quân sự, nhưng kế đến hủy lệnh đó với phi công B-52. Cơ trưởng máy bay SkyWest cũng cho các hành khách biết rằng sân bay Minot không có hệ thống radar và việc điều hành không lưu hoàn toàn dựa trên quan sát bằng mắt thường từ đài kiểm soát.

NTSB hiện chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến 2 vụ suýt va chạm trong cùng 1 ngày giữa B-52 với các máy bay dân sự. Báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được công bố khoảng một năm sau vụ việc. Không quân Mỹ chưa bình luận.

