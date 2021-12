Ốc Thanh Vân 'sốc' vì ‘cặp oan gia’ kết hôn sau 20 ngày tìm hiểu

Thùy Dương cho biết cách đây 6 năm, trong một dịp đi du lịch tại Thái Lan, cô gặp sự cố bị người lạ gõ cửa nhầm và còn xông thẳng vào phòng. Thời điểm xảy ra sự việc, cô bị tụt canxi vì quá sợ và đã báo ngay cảnh sát, rồi lỡ mất chuyến bay về Việt Nam vì phải ở lại trình báo. Chính bản thân cô cũng không ngờ người lạ đó lại là ông xã hiện tại của mình. Quang Phú giải thích hôm ấy, bạn anh ở chung khách sạn với Thùy Dương và trùng tên với cô nên mới gõ nhầm cửa phòng.

Sau khi sự việc được giải quyết, Thùy Dương xuống lễ tân lấy thông tin về chồng mình. Có được số điện thoại, cô đã nhắn tin “khóc lóc và than trách” bởi do Quang Phú mà “bị tụt canxi vì quá sợ”, “lỡ mất chuyến bay về Việt Nam”. Điều cô không ngờ tới là Quang Phú dù đã đi khỏi Thái Lan nhưng vẫn quay lại đặt vé cho cả nhóm của cô về nước an toàn. Trong khoảng một năm sau đó, họ vẫn giữ liên lạc. Quang Phú là người chủ động nhắn tin nói chuyện và tán tỉnh nhưng không nhận được sự hồi đáp. Lý giải về điều này, Thùy Dương chia sẻ: “Vì tôi cảm thấy anh ấy không phù hợp với mình bởi tuổi tác chênh lệch quá nhiều”.

Mưa dầm thấm lâu, sau một năm tán tỉnh và tìm đủ mọi cách thì Thùy Dương mới ra “tối hậu thư”: “Nếu anh thật lòng thì kêu gia đình xuống nói chuyện rồi mình sẽ bắt đầu tìm hiểu”. Tưởng Quang Phú bỏ cuộc nhưng ngờ đâu ngay hôm sau, anh đưa ba mẹ tới nói chuyện. Quãng thời gian sau khi hai bên gia đình gặp gỡ và cả hai tìm hiểu để đi đến đám cưới chỉ vỏn vẹn 20 ngày. Hôn lễ của họ tổ chức đúng ngay thời khắc Thùy Dương tròn 18 tuổi. Tâm sự sau đám cưới, Thùy Dương cho hay đây là khoảng thời gian vừa yêu vừa tìm hiểu và cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nữ khách mời thừa nhận chồng mình là một người đàn ông lãng mạn khi chiều chuộng cô hết mực: “Anh ấy hỏi tôi có ước nguyện gì trước khi lấy chồng hay không thì tôi mới trả lời rằng muốn chụp ảnh cưới ở các nước trên thế giới, sẵn tiện đi du lịch luôn. Vậy mà anh ấy đồng ý thật”.





Đứng trước câu hỏi tế nhị của Ốc Thanh Vân về vấn đề giả sử Quang Phú không phải là người đàn ông có điều kiện để đáp ứng nhanh gọn lẹ những mong muốn của Thùy Dương thì cô có chấp nhận lấy anh hay không, nữ khách mời thẳng thắn: “Chắc chắn sẽ có sự thay đổi quyết định. Vì quan điểm sống của tôi rất thực, cái tôi phải đánh đổi là tuổi trẻ mà chưa biết tương lai sau này ra sao. Chưa kể, anh ấy lấy tôi là vợ thứ chứ không phải vợ đầu nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh là đã đánh một ván cược rất lớn. Thế nên, đổi lại tôi phải được một thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình vào năm 18 tuổi ấy. Giữa chữ hiếu và chữ tình, tôi tự nhận mình là người có hiếu. Ngay từ năm 15 tuổi tôi đã đi bán vé số chung với anh hai bị tàn tật, sau đó vừa học vừa bán hàng online để lo cho cuộc sống đến ngày hôm nay”.

Tâm sự về những năm đầu về chung một nhà, Thùy Dương chia sẻ cuộc sống hai vợ chồng khá trầy trật khi công việc làm ăn của Quang Phú trở nên trì trệ và giảm sút. Tuy nhiên, anh chịu đựng được cô và cố gắng dung hòa cả hai nên gia đình mới yên ấm tới ngày hôm nay. Điều bận tâm lớn nhất của Thùy Dương hiện tại chính là mối quan hệ làm ăn bên ngoài của chồng quá nhiều khiến nhiều lần cô kìm lòng không được nghĩ tới cách buông xuôi. Ngoài ra, Thùy Dương còn cảm thấy tủi thân bởi quỹ thời gian chồng dành cho gia đình quá ít.

Tuy có xảy ra một số khó khăn nhưng Thùy Dương khẳng định cô không hề cảm thấy mệt mỏi hay phải gồng mình vì những điều này. “Anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi nên dù bản thân có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn yếu đuối trước chồng. Lúc mới cưới thì tôi còn con nít, tính khí bốc đồng nhưng người này người kia góp ý, tôi thấy đúng nên nhún nhường. Chồng nóng thì mình dịu lại, sau đó khi mọi chuyện êm xuôi thì mình sẽ nói, từ từ nó dung hòa được. Chuyện nhà cửa, gia đình tôi vẫn cố gắng quán xuyến mọi thứ êm xuôi để anh yên tâm ra ngoài kiếm tiền hoặc đi làm công việc từ thiện”, Thùy Dương trải lòng. Câu chuyện của cặp đôi dự kiến lên sóng lúc 19 giờ 35 ngày 31.12 trên VTV9.