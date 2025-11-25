Ốc Thanh Vân sụt cân vì chạy show, xin tiền chồng để ‘nuôi’ sân khấu

Tối 23.11, sân khấu Kịch Hồng Vân chính thức ra mắt vở Bắt cá ba tay, quy tụ dàn diễn viên được yêu thích như NSƯT Ốc Thanh Vân, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Thanh Duy, Xuân Nghị, Khánh Tiên Leona, Lạc Hoàng Long và Khôi Nguyên. Tác phẩm tiếp tục là vở hài kịch độc cảnh mang đậm dấu ấn của sân khấu Hồng Vân, với tiết tấu nhanh và chuỗi tình huống trớ trêu được xây dựng có chủ ý, tạo nên những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Ốc Thanh Vân trong vở diễn Bắt cá ba tay hôm 23.11 Ảnh: HỮU TÍN

Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu của 2 suất diễn sẽ được gửi đến UBMTTQ Việt Nam TP.HCM phục vụ công tác cứu trợ. Trước đó, sân khấu cũng kịp thời chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ, các nghệ sĩ tự nguyện đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau mong được san sẻ phần nào để giúp bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Vừa qua, Ốc Thanh Vân bận rộn với dự án Nguyệt Hạ tham dự Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần 6 song cô vẫn dành thời gian để tập luyện cùng các diễn viên để có thể công diễn vở kịch gây quỹ cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại vì mưa lũ. Với tần suất làm việc dày đặc những ngày qua, nữ diễn viên thừa nhận cô không thể gần gia đình và sút cân đáng kể.

Ốc Thanh Vân bộc bạch, trên hành trình nghệ thuật đầy thách thức, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có chồng luôn đồng hành, tin tưởng và cùng cô vun vén cho những ước mơ, quyết định của mình. Sự ủng hộ ấy giúp cô thêm tự tin để theo đuổi đam mê, vượt qua những cường độ làm việc căng thẳng và những dự án đầy tâm huyết.