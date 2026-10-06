Ốc Thanh Vân tiết lộ cách dạy con, xúc động trước một câu nói

Sau đợt ghi hình tại miền Tây, Mái ấm gia đình Việt tiếp tục đến với các tỉnh phía Bắc, nối dài hành trình “Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Dương Hồng Phúc, MC Thanh Thảo, NSƯT Ốc Thanh Vân và MC Lâm Vỹ Dạ. Đồng hành trong các đợt ghi hình còn có nhiều khách mời như ca sĩ Lưu Hương Giang, nhà thiết kế Đỗ Long, MC Đức Bảo, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, ca sĩ MLee, diễn viên Minh Trang, diễn viên Trâm Anh, MC Thanh Thanh Huyền, cầu thủ Việt Anh…

Gắn bó với Mái ấm gia đình Việt, MC Dương Hồng Phúc cho rằng đây không đơn thuần là một chương trình giải trí hay truyền hình thực tế. Với anh, mỗi buổi ghi hình còn là dịp lưu giữ những câu chuyện có thật về nghị lực của các em nhỏ và sự chung tay của cộng đồng trước những hoàn cảnh khó khăn.

MC Dương Hồng Phúc tiếp tục đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt vì thông điệp ý nghĩa của chương trình Ảnh: NSX

Là cha của hai con, trong đó con đầu lòng từng mắc bệnh tim bẩm sinh, Dương Hồng Phúc từng trải qua không ít khó khăn trong hành trình chăm sóc, nuôi con khôn lớn. Những trải nghiệm ấy giúp anh thêm thấu hiểu giá trị của tình thân. Nam MC nhiều lần không kìm được nước mắt khi gặp những em nhỏ sớm mất cha, mất mẹ.

Anh mong sự quan tâm của nghệ sĩ và cộng đồng có thể phần nào bù đắp những thiếu thốn mà các em đang trải qua, để mỗi em nhỏ cảm nhận được sự yêu thương và đồng hành trên hành trình trưởng thành.

Ốc Thanh Vân dạy con biết sẻ chia

Tương tự Dương Hồng Phúc, Ốc Thanh Vân đã có thời gian dài gắn bó với Mái ấm gia đình Việt, từ vị trí khách mời đến vai trò dẫn dắt. Trong nhiều buổi ghi hình, nữ MC đưa các con theo để các bé có dịp gặp gỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ốc Thanh Vân, được lắng nghe những câu chuyện có thật và tận mắt chứng kiến cuộc sống của các bạn đồng trang lứa giúp các con có thêm góc nhìn về cuộc sống. Qua đó, các bé biết trân trọng những gì mình đang có và học cách quan tâm, sẻ chia với người khác.

Hiện tại, dù bận rộn với sân khấu, công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, nữ nghệ sĩ vẫn sắp xếp để đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Từ cách giáo dục ấy, Ốc Thanh Vân cũng chú trọng hướng dẫn các con sử dụng tiền hợp lý. Nữ MC cho rằng trẻ yêu thích một món đồ là điều hoàn toàn bình thường và cha mẹ vẫn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, điều quan trọng là giúp con biết cân nhắc món đồ ấy có thực sự cần thiết hay không.

Cô từng đặt ra những mục tiêu để các con phấn đấu, đồng thời xem món đồ yêu thích như một phần thưởng. Theo thời gian, các bé dần hình thành thói quen cân nhắc trước mỗi quyết định mua sắm mà không cần mẹ nhắc nhở.

Điều khiến Ốc Thanh Vân xúc động là khi con trai nói sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho mẹ, thay vì chỉ nghĩ đến những món quà dành cho bản thân. Với nữ MC, những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ ấy cho thấy các con đang dần biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm hơn với cách sử dụng tiền.

Với diễn viên Trâm Anh, điều khiến cô ấn tượng là dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các em nhỏ vẫn nỗ lực học tập và không từ bỏ hy vọng về tương lai. Vì vậy, khi nhận lời mời tham gia đợt ghi hình tại Ninh Bình, nữ diễn viên hào hứng đồng ý.

Từ một khán giả từng dõi theo chương trình, lần này Trâm Anh có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với các nhân vật. Cô cũng mong câu chuyện của các em được lan tỏa rộng hơn, qua đó nhận thêm sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng.