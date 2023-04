OCB đã thu hồi toàn bộ nợ tại Đại Nam, FLC

Trả lời chất vấn của các cổ đông liên quan đến khoản nợ của Công ty Đại Nam (Bình Dương) và FLC, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc OCB cho biết, toàn bộ khoản nợ của 2 công ty đã thu hồi xong. Ngân hàng thu hồi toàn bộ khoản nợ, nhận tài sản thế chấp thay nghĩa vụ trả nợ. Cả 2 danh mục này đã có người mua và ngân hàng đang cho bên thứ ba thời gian để thu xếp tiền. Đối với tòa nhà FLC ở 265 Cầu Giấy, Hà Nội, ngân hàng mua với giá hợp lý để đầu tư tài sản, thế nhưng chưa sang tên. OCB quyết định dừng hợp đồng và FLC đã hoàn trả tiền cho OCB bao gồm cả tiền phạt.

Theo OCB, nợ xấu của ngân hàng trong năm 2022 cũng bị ảnh hưởng bởi thực tế thị trường. Nhưng nợ xấu tăng chưa đủ ảnh hưởng đến lợi nhuận, lợi nhuận bị giảm do giảm thu ngoài lãi. Nguyên nhân là do thị trường diễn biến không như mong đợi, có nhiều diễn biến xấu. Trong năm nay, ngân hàng dành sự ưu tiên trong việc thu hồi, kiểm soát nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành thông tư cho phép cơ cấu nợ, nhất là doanh nghiệp cho vay sản xuất kinh doanh. Do đó, mục tiêu tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% là phù hợp.

Với tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 đạt 18,5%, cao hơn trung bình ngành, thu nhập lãi thuần của OCB duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm 2022, tăng hơn 21% so với năm trước và đạt hơn 6.900 tỉ đồng. Thu nhập từ mảng dịch vụ cũng tăng hơn 29%, mang về hơn 1.000 tỉ đồng trong đó lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối tăng hơn 45% đạt hơn 145 tỉ đồng. Ngoài ra, tổng tài sản của OCB đạt gần 194.000 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Dư nợ tín dụng thị trường 1 chiếm 63% trong cơ cấu tổng tài sản của OCB, tăng mạnh từ mức 56% năm 2021.

OCB dự kiến năm 2023 mục tiêu lợi nhuận đạt 6.000 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2022; tổng tài sản tăng 25%, lên 242.152 tỉ đồng; tổng huy động thị trường 1 tăng 26%, lên 173.087 tỉ đồng; dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20%, lên 147.330 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2022. OCB phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 50%. Nếu thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỉ đồng lên 20.548 tỉ đồng. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn ngân hàng.

Các cổ đông cũng đã nhất trí số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 8 thành viên lên 9. Bổ sung thêm 2 ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị là ông Kato Shin và ông Nguyễn Đình Tùng.