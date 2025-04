OCB lần đầu chia cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi lên sàn

OCB dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 15%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương số tiền 1.726 tỉ đồng. Đây là năm đầu tiên OCB thực hiện chia cổ tức tiền mặt kể từ khi lên sàn chứng khoán. Trước đó, ngân hàng chủ yếu sử dụng phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

OCB bầu ra thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: T.XUÂN

Nhà băng này cũng trình tăng vốn điều lệ lên 26.631 tỉ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu. Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

Thời gian thực hiện các đợt tăng vốn sẽ do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan chức năng cho phép. Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%, không thay đổi so với các năm trước.

Trả lời câu hỏi cổ đông về việc OCB có chia cổ tức bằng tiền mặt cho những năm tới không, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) OCB nói, tùy từng thời điểm đánh giá tài chính của NH để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt hay không. Trước những diễn biến thuế quan bất định, khó dự đoán trên thế giới, ông Trịnh Văn Tuấn cho biết, OCB nhìn nhận thị trưởng thận trọng nhưng không bi quan và vì thế, NH mới đưa ra kế hoạch lợi nhuận tăng 33% so với năm 2024, lên 5.338 tỉ đồng. Đồng thời đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 316.779 tỉ đồng (tăng 13%), tổng huy động thị trường 1 đạt 218.842 tỉ (tăng 14%). Đặc biệt, với nền tảng vững chắc từ năm 2024, thông qua sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ sang nhóm khách hàng có tiềm năng tăng trưởng tốt, OCB dự kiến tổng dư nợ thị trường 1 tăng 16%, đạt 208.472 tỉ đồng.

Ngoài ra, đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 OCB sẽ gồm 7 thành viên bao gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Ngô Hà Bắc, bà Trịnh Thị Mai Anh, ông Yoshizawa Toshiki, ông Segawa Mitsuhiro, ông Phan Trung và ông Dương Kỳ Hiệp. Số lượng thành viên BKS có 5 thành viên, tăng 2 thành viên so với nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm bà Đặng Thị Thanh Huyền, bà Đặng Thị Quý, ông Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn Trọng Hải, ông Phạm Quang Vinh.