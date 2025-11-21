Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Ofi Việt Nam 3 năm liên tiếp vào top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Hà Khanh
Hà Khanh
21/11/2025 08:16 GMT+7

Ofi Việt Nam vừa được Anphabe vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Năm nay, Ofi Việt Nam không chỉ vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, mà còn lần đầu tiên có mặt trong Top 100 Doanh nghiệp lớn, khẳng định uy tín và nội lực ngày càng gia tăng của công ty.

Ofi Việt Nam 3 năm liên tiếp vào top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Ofi Việt Nam, ông Gaurav Patil, Tổng giám đốc điều hành Ofi Việt Nam, nhận giải Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Gần ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Ofi Việt Nam, thành viên của tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên cung ứng các nguyên liệu thực phẩm và đồ uống Ofi (olam food ingredients), đã không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực chế biến để trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng đầu trong nước cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Hạt, Gia vị và Cà phê.

Việc tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 100 củng cố định hướng chiến lược của Ofi Việt Nam về phát triển con người, đặt trọng tâm đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy hiệu suất tăng trưởng và năng suất, dựa trên 3 chiến lược: thúc đẩy các chương trình gắn kết người lao động; thúc đẩy các chương trình xây dựng văn hóa làm việc đa dạng, hòa nhâp; và thúc đẩy các chương trình đào tạo và phát triển nhân tài

Ofi Việt Nam 3 năm liên tiếp vào top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Danh hiệu Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe củng cố cam kết của Ofi trong việc xây dựng một nơi làm việc hòa nhập, đa dạng và bình đẳng

Thành tựu này đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc cải thiện các chính sách phát triển lấy con người làm trọng tâm và những chương trình khuyến khích nhân viên chia sẻ các giá trị tích cực của công ty, góp phần trực tiếp vào thành công và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

