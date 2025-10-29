Ofi Việt Nam được vinh danh nhờ đóng góp lớn cho ngành điều

Tại sự kiện, ông Ashok Krishen, Tổng giám đốc ngành hàng Hạt toàn cầu của Ofi, đã được trao Giải thưởng Trống Đồng VINACAS 2025 (VINACAS Heritage Award 2025) nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn và bền bỉ của ông cho sự phát triển của ngành điều toàn cầu

Nâng tầm uy tín của hạt điều Việt Nam trên thị trường quốc tế

Ông Ashok Krishen phát biểu: “Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho các cá nhân và tập thể đằng sau câu chuyện thành công của ngành điều Việt Nam. Họ chính là nông dân, đội ngũ sản xuất, khách hàng và các đối tác đã cùng nhau nâng tầm chất lượng, hướng tới phát triển bền vững mỗi ngày. Với Ofi, Việt Nam không chỉ là quốc gia sản xuất hàng đầu, mà là nguồn cảm hứng, nơi tinh thần đổi mới, sự tận tâm và sức mạnh cộng đồng đã hòa quyện cùng nhau, tạo nên tiêu chuẩn mới cho ngành điều toàn cầu. Chúng tôi tin rằng tiến bộ chỉ đến thật sự khi hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững cùng song hành. Giải thưởng này là lời nhắc nhở rằng những gì chúng ta cùng xây dựng tại Việt Nam, có thể truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực trên toàn thế giới”.

Ông Nguyễn Minh Họa, Phó chủ tịch VINACAS trao giải thưởng cho ông Ashok Krishen, Tổng giám đốc ngành hàng Hạt toàn cầu của Ofi nhờ các thành tích của Ofi Việt Nam trong việc giữ vững vai trò đầu tàu, thúc đẩy ngành điều Việt Nam phát triển bền vững

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), khẳng định vai trò đối tác chiến lược của công ty: “Suốt hơn ba thập kỷ qua, Ofi là một trong những đối tác chiến lược, đáng tin cậy của ngành điều Việt Nam. Ofi đã đầu tư liên tục vào công nghệ, đảm bảo chất lượng và các chương trình phát triển bền vững. ofi không chỉ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu điều của Việt Nam, mà còn góp phần nâng tầm uy tín của hạt điều Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chúng tôi trân trọng quan hệ hợp tác giữa Ofi và VINACAS, và tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác này, thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu hạt điều uy tín và phát triển bền vững trên toàn cầu”.

Ông Gaurav Patil, Tổng giám đốc Điều hành Ofi Việt Nam, cho rằng hành trình của công ty trong ngành điều luôn gắn liền với tinh thần hợp tác

Ông Gaurav Patil, Tổng giám đốc Điều hành Ofi Việt Nam, chia sẻ thêm: “Hành trình của Ofi Việt Nam trong ngành điều luôn gắn liền với tinh thần hợp tác, từ người nông dân, đội ngũ nhân viên đến các cơ quan quản lý và VINACAS, tất cả đều cùng chia sẻ tầm nhìn về tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống. Giải thưởng này là niềm tự hào của toàn thể nhân viên Ofi Việt Nam, những con người đã góp phần làm cho ngành điều Việt Nam ngày càng vững mạnh, an toàn và bền vững hơn. Trách nhiệm của chúng tôi giờ đây là giữ vững tinh thần đó, tiếp tục dẫn dắt bằng trách nhiệm, đổi mới và quan tâm chân thành tới mọi người và cộng đồng, họ chính là những yếu tố tạo nên thành công hôm nay”.

Việt Nam xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới suốt 18 năm liên tiếp

Hơn 28 năm hoạt động tại Việt Nam, Ofi đã đồng hành cùng nông dân, các đối tác, chính quyền địa phương và VINACAS đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ngành điều Việt Nam đã đạt mốc xuất khẩu hơn 723.800 tấn điều nhân trong năm 2024, sản lượng tăng 12,4% so với năm trước, giúp ngành điều Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là nước xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới suốt 18 năm liên tiếp, chiếm hơn 80% tổng sản lượng điều nhân xuất khẩu toàn cầu.

Hiện nay, Ofi đang vận hành 5 nhà máy chế biến hạt điều tại các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk và Gia Lai, và hợp tác chặt chẽ với mạng lưới hơn 3.000 hộ nông dân để cung cấp sản phẩm hạt điều đạt chứng nhận quốc tế cho hơn 40 thị trường trên toàn cầu.

Ông Gaurav Patil, Tổng giám đốc Điều hành Ofi Việt Nam (phải) và ông Ashok Krishen, Tổng giám đốc ngành hàng Hạt toàn cầu của Ofi (thứ 2 từ phải sang) tại gian hàng quảng bá ngành hàng Hạt của Ofi Việt Nam tại Hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam 2025 được tổ chức tại Hà Nội

Ofi là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên trong ngành điều tại Việt Nam, bắt đầu hoạt động kể từ năm 1997. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển các sản phẩm hạt điều mang giá trị gia tăng cao và các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng, với nhãn mác “sản xuất tại Việt Nam”. Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với nông dân và hợp tác xã nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trồng điều, đồng thời mang đến cho khách hàng những sản phẩm được sản xuất có trách nhiệm và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Các nữ công nhân tại nhà máy chế biến hạt điều của Ofi Việt Nam

Nông dân được trao tặng cây điều giống chất lượng cao từ Ofi Việt Nam. ẢNH: TÀI LỘC

Trong xu hướng phát triển bền vững toàn cầu, Ofi đang nỗ lực thúc đẩy những thay đổi tích cực, lâu dài cho con người và môi trường, thông qua hợp tác cùng chính phủ, nông dân, các tổ chức xã hội và khách hàng.

Theo đó, ngành hàng hạt của Ofi Việt Nam đã đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí nhà kính phát thải trực tiếp và gián tiếp trước năm 2030, phù hợp với cam kết về biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở khoa học hướng tới mục tiêu giới hạn gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C.

Năm 2024, Ofi đã làm việc với hơn 8.500 hộ nông dân quy mô nhỏ tại Việt Nam, trong đó có hơn 680 hộ nông dân do nữ làm chủ trồng cà phê, 280 hộ nông dân do nữ làm chủ trồng tiêu và quế lấy vỏ và 160 hộ nông dân do nữ làm chủ trồng điều để mở rộng sản xuất theo hướng phát triển bền vững.

Công ty cũng triển khai các chương trình cộng đồng như chương trình Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc (Ofi Care) và học bổng Hỗ trợ phát triển giáo dục (Ofi YES!), hỗ trợ hơn 500 nhân viên nữ chăm sóc sức khỏe và cân bằng giữa cuộc sống và công việc, và hơn 350 học sinh là con của công nhân viên trong năm 2024.



