Olympic Argentina bị xử thua Ma Rốc đầy bê bối, Messi phản ứng bất ngờ

"Thật sự khó tin", Lionel Messi viết trên mạng xã hội sau khi chứng kiến Olympic Argentina bị xử thua trước Olympic Ma Rốc trong ngày ra quân Thế vận hội Paris 2024, ở trận đấu diễn ra tối 24.7 trên sân Stade Geoffroy.

Argentina khởi đầu không tốt trước Ma Rốc khi để đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0. Các học trò của HLV Javier Mascherano sau đó chơi nỗ lực trong nửa sau hiệp 2 và có liền 2 bàn gỡ nhờ công của Giuliano Simeone và Cristian Medina. Đáng chú ý, bàn thắng gỡ hòa của Cristian Medina đến ở phút bù giờ thứ 16 của hiệp 2 (hiệp đấu này có 15 phút bù giờ).

Lionel Messi ngỡ ngàng với những gì xảy ra với Olympic Argentina ESPN

Tưởng như trận đấu khép lại với tỷ số 2-2, thì bước ngoặt đã xảy ra. Các CĐV Ma Rốc tràn xuống tấn công cầu thủ Argentina, ném chai lọ, pháo hoa xuống sân, buộc ban tổ chức giải phải di tản hai đội vào trong đường hầm.

Theo thông tin của tờ Marca (Tây Ban Nha), trận đấu còn đến 4 - 5 phút bù giờ nữa mới kết thúc nhưng trọng tài người Thụy Điển, Glenn Nyberg đã quyết định dừng trận đấu, đưa các cầu thủ vào đường hầm. Khi trọng tài thổi còi, đội Olympic Argentina và nhiều CĐV đã nghĩ đây là hồi còi mãn cuộc, nhưng thực ra trọng tài cắt còi để đưa Argentina đi "lánh nạn".

Khán giả chạy cả xuống sân ESPN

Sự cố an ninh xảy ra rất đáng tiếc REUTERS

Chưa khai mạc, Olympic đã có chuyện không hay AFP

An ninh phải được tăng cường hơn AFP

Sau đó, ông Glenn Nyberg trao đổi với ban huấn luyện 2 đội và yêu cầu các cầu thủ ra sân thi đấu tiếp. Quyết định này của ông Glenn Nyberg đã được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chấp thuận và cầu thủ 2 đội đã ra sân thi đấu kín.

Sau hơn 1 tiếng, hai đội trở lại đá kín những phút bù giờ còn lại (ban tổ chức cho bù giờ thêm 3 phút do ảnh hưởng từ sự cố an ninh), khi khán giả đã ra về. Argentina và Ma Rốc cũng được thông báo: bàn gỡ hòa của Medina không hợp lệ, do VAR xác định cầu thủ Argentina rơi vào thế việt vị. Do đó, Argentina thua chung cuộc với tỷ số 1-2, khi không thể ghi bàn trong 3 phút đá bù ít ỏi còn lại.



"Thật khó tin. Đó là rạp xiếc lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời", HLV Mascherano của Olympic Argentina khẳng định trước hàng loạt bê bối ở trận ra quân. Đàn em của Messi cần nỗ lực trong 2 trận còn lại, nếu không muốn sớm rời Olympic Paris 2024 từ vòng bảng.