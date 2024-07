Olympic: Đã quá khủng khi vô địch U.23 châu Á 2024, Nhật Bản giờ càng đáng sợ

Nhật Bản giành vé đi tiếp vào vòng knock-out trước cả ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam là Argentina, trước cả chủ nhà Pháp. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc sớm vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng, họ cùng với đương kim á quân Tây Ban Nha là những đội có vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận.

Các bại tướng của Nhật Bản ở các trận đấu đã qua là Paraguay và Mali. Nhật Bản ghi tổng cộng đến 6 bàn thắng sau 2 trận đấu với các đối thủ nói trên, chưa để thủng lưới bàn nào. Về cơ bản, đội hình đội Olympic Nhật Bản giữ lại bộ khung từng giúp họ vô địch giải U.23 châu Á hồi tháng 5.

Các cầu thủ U.23 Nhật Bản ăn mừng chiến thắng trước U.23 Mali Reuters

Tuy nhiên, do ở nội dung bóng đá nam tại Olympic Paris 2024, mỗi đội chỉ được đăng ký 18 cầu thủ, so với 23 cầu thủ tại giải U.23 châu Á hồi tháng 5, nên đội tuyển Olympic Nhật Bản phải bỏ bớt vài cầu thủ so với khi họ đăng quang giải châu Á cách nay hơn 2 tháng. Những người bị loại khỏi chiến dịch Olympic của đội bóng đá nam Nhật Bản có 1 thủ môn, hậu vệ cánh phải Takasi Uchino, tiền vệ Fuki Yamada, Kuryu Matsuki và tiền đạo Kotaro Uchino.

Những người được giữ lại, trừ các thủ môn Leo Kokubo và Taishi Nozawa (vốn chuyên trách trấn giữ khung thành), phải vừa giỏi chuyên môn, vừa rất đa năng.Ví dụ như hậu vệ phải Hiroki Sekine có thể đá ở vị trí trung vệ khi cần, các tiền vệ Ryotaro Araki, Koki Saito có thể lên đá tiền đạo nếu được yêu cầu. Ngược lại, tiền đạo Yu Hirakawa có thể lùi về chơi ở hàng tiền vệ. Còn Kein Sato vừa có thể đá trong vai trò mũi nhọn, vừa có thể đá dạt sang biên trái như một tiền đạo cánh…

U.23 Nhật Bản đã giành vé sớm vào vòng sau Reuters

U.23 Nhật Bản đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng Reuters

Kinh nghiệm hơn và chơi cơ bắp hơn, dù vẫn giữ được kỹ thuật, U.23 Nhật Bản tự tin đến mức không dùng bất cứ cầu thủ nào ngoài 23 tuổi (điều lệ nội dung bóng đá Olympic cho phép mỗi đội được đăng ký 3 cầu thủ quá 23 tuổi). Đây là chi tiết Nhật Bản cho thấy họ “chơi sang” hơn cả các ứng cử viên vô địch nặng ký gồm Argentina, Tây Ban Nha và Pháp. Đấy cũng là chi tiết phản ánh đội Nhật Bản lúc này tiến bộ so với chính họ tại giải U.23 châu Á cách nay hơn 2 tháng, ở yếu tố kinh nghiệm.

Cầu thủ Nhật Bản vẫn như thế, vẫn rất kỹ thuật, tốc độ và nhuần nhuyễn trong khâu phối hợp, nhưng đôi khi họ quá nghiêm túc, ít tiểu xảo trong thi đấu, trước khi thiệt thòi. Ở Olympic trong những ngày qua, một số cầu thủ Nhật Bản có vẻ như đã khắc phục được điều đó. Tuyến dưới của đội bóng xứ sở mặt trời mọc sẵn sàng phạm lỗi với đối phương khi cần, miễn là pha phạm lỗi ấy ở xa khu vực cấm địa của đội nhà và không khiến cầu thủ của Nhật Bản nhận quá nhiều thẻ phạt là được.

U.23 Nhật Bản nâng cúp vô địch U.23 Asian Cup hồi tháng 5 vừa rồi ở Qatar AFC

HLV trưởng của U.23 Nhật Bản - ông Go Oiwa Reuters

Điều này vô hình chung sẽ giúp U.23 Nhật Bản làm giảm tốc độ phản công, giảm sự hưng phấn của đối phương. Thêm một điểm nữa, tại giải U.23 châu Á 2024, Nhật Bản khi đó khá yếu trong các pha chống bóng bổng. Họ từng bị Qatar ở tứ kết, Iraq ở bán kết và Uzbekistan ở chung kết giải châu Á gây khó bằng các pha dội bóng bổng vào khu vực cấm địa của đội mình. Thể hình của hàng thủ Nhật Bản không hề kém, họ có hậu vệ phải Hiroki Sekine cao 1,87 m, trung vệ Kota Takai cao 1,92 m, trung vệ Seiji Kimura cao 1,86 m, nhưng họ ít chú ý đến các pha không chiến, vì thói quen chơi bóng ngắn và phối hợp nhóm.

Người hâm mộ bóng đá Nhật Bản kỳ vọng lớn vào hành trình Olympic lần này Reuters

Tuy nhiên, có vẻ như tại Olympic Paris 2024, đội tuyển Olympic Nhật Bản đã tập kỹ các bài chống bóng bổng, nên họ chưa thua trong những tình huống như thế này trên đất Pháp. Cũng có thể do Nhật Bản chưa đụng độ các đội bóng châu Âu giỏi không chiến, nên họ chưa thủng lưới trong các tình huống như thế. Nhưng, dù sao một đội tuyển Nhật Bản thi đấu kinh nghiệm hơn, thực dụng hơn, cơ bắp hơn vẫn là một đội bóng hoàn thiện hơn trước. Cho đến giờ, Nhật Bản vẫn là đại diện của châu Á nhận được nhiều kỳ vọng nhất ở nội dung bóng đá nam Olympic năm nay.