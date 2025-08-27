Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Olympic Quốc tế 2025 chính thức mở cổng đăng ký: IMO, IEO, ICSO, ICO

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
27/08/2025 10:00 GMT+7

Tiim Group vừa ký kết hợp tác trở thành đối tác độc quyền của Science Olympiad Foundation (SOF) tại Việt Nam. Từ năm 2025, Tiim Edu - thuộc Tiim Group - sẽ chính thức mang đến 4 kỳ thi Olympic quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12: Olympic Toán học (IMO), Olympic Tiếng Anh (IEO), Olympic Khoa học Máy tính (ICSO) và Olympic Thương mại (ICO).

Olympic Quốc tế 2025 chính thức mở cổng đăng ký: IMO, IEO, ICSO, ICO - Ảnh 1.

SOF là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận uy tín có lịch sử 27 năm chuyên tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế, thu hút hàng triệu học sinh từ 72 quốc gia tham gia hằng năm.

  • IMO: Thách thức tư duy logic và sáng tạo toán học.
  • IEO: Đánh giá toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh nghe nói đọc viết.
  • ICSO: Khám phá công nghệ mới như AI, khoa học máy tính, công nghệ thông tin.
  • ICO: Đánh giá năng lực toàn diện về Kinh tế - Thương mại - Kế toán - Quản trị của học sinh (chỉ dành cho học sinh lớp 11 và 12).

Lịch thi vòng quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 11.10.2025 đến 19.10.2025, với hạn đăng ký trước ngày 30.9.2025. Thí sinh, phụ huynh và nhà trường xem cách thức đăng ký tại www.vnolympiad.com.

Học sinh tham dự sẽ nhận giấy chứng nhận, huy chương, giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế tùy theo thành tích. Bên cạnh đó, các trường có từ 100 học sinh dự thi trở lên sẽ được trao cờ lưu niệm và kỷ niệm chương ghi nhận đóng góp cho phong trào học thuật.

Olympiad 2025 hứa hẹn mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam khẳng định trí tuệ và hội nhập cùng bạn bè quốc tế.

* "IMO" trong hệ thống của SOF là "International Mathematics Olympiad" (thi trắc nghiệm theo lớp 1-12), khác với "International Mathematical Olympiad" (Olympic Toán học Quốc tế dành cho đội tuyển quốc gia, thi tự luận) do IMO Board phối hợp các nước đăng cai.

