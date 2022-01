Omicron lây lan nhanh trong nhóm chưa tiêm đủ vắc xin Covid-19

Chưa phát hiện Omicron có độc lực mạnh

Ngày 20.1, theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, vừa qua các nhà khoa học của viện này đã giải trình tự gien mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính để xác định chủng gây bệnh, qua đó đã phát hiện các ca nhiễm Omicron đều là những trường hợp nhập cảnh.

“Kết quả giải trình tự gien, ngoài việc xác định chủng gây dịch, còn đánh giá xu hướng, diễn biến dịch - là một trong những yếu tố để chúng ta có giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Ví dụ, hiện chưa phát hiện Omicron có độc lực mạnh, tuy nhiên khả năng lây lan mạnh hơn. Khi các ca mắc tăng nhanh cũng có thể gia tăng các ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế”, một chuyên gia cho biết.

Kể từ khi ca nhiễm Omicron tại VN được công bố ngày 28.12.2021, đến ngày 19.1, VN ghi nhận 108 ca nhiễm biến chủng này, hầu hết là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Riêng tại TP.HCM, đến thời điểm hiện tại đã có 68 ca nhiễm Omicron, trong đó có 3 ca nhiễm tại cộng đồng có liên quan 1 ca nhập cảnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ra thông báo truy tìm người trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Cam Ranh (Khánh Hòa) và từ Cam Ranh về TP.HCM. HCDC cũng truy vết F1 của các ca này tại TP.HCM để cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Có cần thiết truy vết?

Nhiều ý kiến đặt vấn đề: Hiện nay “sống chung với dịch” thì có cần truy vết? Lý giải điều này, một chuyên gia dịch tễ học cho rằng với Omicron, hiện nay truy vết có thể không kịp với sự lây truyền của chủng này mà Mỹ, Anh là những ví dụ. Tuy nhiên PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, thì cho rằng với Omicron phải truy vết đến khi không còn truy vết được nữa. VN cần truy vết để ca bệnh không gia tăng nhanh và kiểm soát được, vì nếu không sẽ dẫn đến quá tải và gây tổn thất nhân mạng, kèm theo hậu Covid-19 và gây ra các biến chủng mới.





“Rút kinh nghiệm từ đợt dịch thứ 4, việc truy vết hiện nay phải có trọng tâm với nhóm người nếu bị bệnh sẽ lây cho nhiều người khác (bác sĩ, nhân viên y tế, trại dưỡng lão…); tiếp xúc người già; người có triệu chứng…”, PGS-TS Dũng nói.

Bộ Y tế cho hay vẫn tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch do Omicron gây ra tại VN; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này. Bộ Y tế cảnh báo tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng vắc xin Covid-19 và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ, dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc, gây quá tải hệ thống y tế, con số tử vong sẽ tăng lên, vì vậy vẫn phải đặt trọng tâm cho công tác phòng, chống dịch. Theo Bộ Y tế, WHO tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về Omicron đặc biệt nguy hiểm với người chưa tiêm vắc xin. WHO khẳng định làn sóng lây nhiễm gia tăng hiện nay là do Omicron có thể dần thay thế Delta, trở thành biến chủng lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước. Theo WHO, đến ngày 6.1, Omicron đã xuất hiện tại 149 quốc gia và vùng lãnh thổ. WHO nhấn mạnh các nước không nên chủ quan trước biến chủng này, đồng thời bác bỏ những quan điểm cho rằng Omicron có thể là nhân tố tích cực chấm dứt đại dịch. Nhóm Tư vấn kỹ thuật về các thành phần của vắc xin Covid-19 thuộc WHO (TAG-CO-VAC) cho rằng các vắc xin Covid-19 hiện nay cần được bổ sung thành phần để bảo đảm hiệu quả phòng ngừa Omicron và các biến chủng trong tương lai; cần tiếp tục phát triển các vắc xin có tác dụng ngăn chặn tiến trình nhiễm và lây lan Covid-19; ngăn chặn tình trạng bệnh nhân mắc Covid-19 chuyển biến nặng và tử vong.