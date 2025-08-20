‘OMO Pháo Đài Lấm Bẩn’: Sân chơi hè giúp cả nhà trải nghiệm mùa hè lấm bẩn

Mùa hè của nhiều bậc cha mẹ gắn liền với nắng vàng, bùn đất và tiếng cười giòn tan bên những trò chơi dân gian. Nhưng với trẻ em hôm nay, niềm vui ấy dần nhường chỗ cho màn hình, lịch học thêm và ít ỏi thời gian ngoài trời.

Vì thế, OMO mang đến "Pháo Đài Lấm Bẩn" - chuỗi sự kiện xuyên Việt từ TP.HCM đến Hà Nội, gửi gắm thông điệp "Chơi là chất, ngại gì bẩn". Đây không chỉ là sân chơi hè, mà còn là lời mời cả gia đình cùng khám phá, để con được trải nghiệm và học hỏi, bố mẹ được sống lại tuổi thơ cùng con.

Pháo đài lấm bẩn tại TP.HCM - Khi "lấm bẩn" là huân chương của sự trưởng thành

Ngày 2-3.8, phố đi bộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ rộn ràng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn gia đình đã đổ về đây để cùng nhau bước vào một thế giới nơi mọi "vết bẩn" đều trở thành tấm huân chương của sự trưởng thành.

Điều thú vị ở sự kiện nằm ở được kết hợp khéo léo giữa trò chơi dân gian như tạt lon, sút bóng và hoạt động công nghệ thực tế ảo, giúp cả phụ huynh lẫn trẻ em đều tìm thấy niềm vui. Bố mẹ nhớ lại những ký ức tuổi thơ, còn các bé thì được trải nghiệm cảm giác thi đấu và vận động hết mình ngoài trời.

"Những trò chơi tưởng đơn giản nhưng đòi bé phải biết cách lăn xả, kết hợp đồng đội khi chơi cùng nhiều bạn nhỏ khác. Không chỉ là một sân chơi, tôi thấy đây còn là một cách để các bé giao lưu kết bạn cũng như học hỏi được tinh thần chẳng ngại lấm bẩn, tinh thần đồng đội", một phụ huynh đưa con đến sự kiện cho hay.

Sau khi tham gia trọn vẹn các trò chơi, bé Thu Hà (8 tuổi) háo hức cùng mẹ nhận quà từ OMO. Ban đầu còn rụt rè vì chưa quen bạn mới, nhưng nhờ mẹ cổ vũ, Hà dần tự tin hòa mình vào các hoạt động. Kết thúc buổi chơi, bộ đồ lấm lem trở thành "huân chương" ghi dấu sự trưởng thành của bé.

Các em nhỏ cùng bố mẹ hào hứng tham gia trải nghiệm

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện tại TP.HCM chính là sự xuất hiện của Gilberto Silva, huyền thoại bóng đá từng vô địch World Cup. Không chỉ giao lưu, ký tặng, Silva còn trực tiếp tham gia các trò chơi cùng các em nhỏ, gửi gắm thông điệp: "Đừng ngại vấp ngã hay lấm bẩn, vì đó là cách chúng ta học hỏi và mạnh mẽ hơn".

Gilberto Silva tại sự kiện OMO Pháo Đài Lấm Bẩn

Nhà sáng tạo nội dung Đỗ Kim Phúc có những chia sẻ truyền cảm hứng khi lần đầu được gặp thần tượng Gilberto Silva: "Hồi còn bé, tôi mê tâng bóng và thường xuyên theo dõi đội tuyển Arsenal. Có lần tôi từng xem một video highlight mùa giải ‘Invincibles’, và hình ảnh Gilberto Silva như một ‘bức tường thép’ giữa sân làm tôi đã truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi đam mê về bóng đá và quyết tâm theo đuổi niềm đam mê mãnh liệt này. Đó là một trong những cảm hứng đầu tiên khiến bản thân mình yêu bóng đá thật sự".

Concert Pháo đài âm nhạc thu hút hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ

Sự kiện còn bùng nổ với concert "Pháo Đài Âm Nhạc" tối 2.8, khi SOOBIN, RHYDER, Phương Mỹ Chi và Obito biến phố đi bộ thành một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa. Tiếng hát, tiếng cổ vũ và ánh sáng rực rỡ đã khép lại một ngày trọn vẹn cảm xúc.

"Pháo đài lâm bẩn" ở Hà Nội - Tiếp nối hành trình, lan tỏa tinh thần lấm bẩn

Chỉ một tuần sau, ngày 9.8, "Pháo Đài Lấm Bẩn" đặt chân tới phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Dù trời nắng gắt, hàng ngàn gia đình vẫn hào hứng tham gia, biến nơi đây thành một "sân chơi khổng lồ" giữa lòng Thủ đô.

Các trò chơi vận động như vẽ tranh lấm bẩn, vượt chướng ngại vật, sút bóng… được phụ huynh và trẻ em hào hứng tham gia. Tiếng cười rộn rã khắp sân, xen lẫn những khoảnh khắc bố mẹ đồng hành cùng con vượt thử thách, tô màu, hay động viên khi con vấp ngã.

Người tham gia đổi quà tại sự kiện

Anh Nguyễn Hùng, một ông bố tham gia sự kiện, chia sẻ: "Con tôi vốn rất ngại bẩn và ít khi chơi vận động. Nhưng hôm nay, cháu chạy nhảy không ngừng, quần áo lấm lem từ đầu đến cuối. Tôi nhận ra, những ‘vết bẩn’ đó chính là minh chứng cho việc con dám thử, dám sai, rồi tự đứng dậy. Đó là bài học quý mà chẳng sách vở nào mang lại".

Anh trai RHYDER mang đến những bản hit bùng nổ tại cả hai đêm concert

Buổi tối cùng ngày, concert mùa hè tại Hà Nội bùng nổ với sự xuất hiện của Bích Phương, RHYDER và ban nhạc Chillies. Không chỉ mang âm nhạc sôi động, phần giao lưu của các nghệ sĩ cũng khuyến khích phụ huynh và các em nhỏ tiếp tục duy trì tinh thần năng động, khám phá và gắn kết cùng gia đình.

OMO khép lại hành trình "Pháo Đài Lấm Bẩn" 2025, nhưng tinh thần "Chơi là chất, ngại gì bẩn" sẽ còn tiếp tục lan tỏa. OMO mong muốn biến đây thành thói quen sống của gia đình Việt, để mỗi mùa hè, trẻ em vẫn được tự do khám phá, vận động và gắn kết cùng cha mẹ. Bởi vết bẩn có thể giặt sạch, nhưng ký ức và bài học từ những lần lấm bẩn sẽ theo con suốt đời.