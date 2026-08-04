Ồn ào của Khánh Sky: Mạnh tay dọn ‘rác’ trên không gian mạng

Từ vụ việc của Khánh Sky, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm khi hiện tại, những clip chửi bới, đấu tố trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan. Thậm chí, không ít người dùng đặt vấn đề: “Đến bao giờ mới dọn sạch “rác” trên không gian mạng?”.

Một người dùng viết: “Mong cơ quan chức năng xử lý mạnh tay để không ảnh hưởng giới trẻ”. Người dùng khác bình luận: “Mạng xã hội không phải muốn nói gì nói, làm gì làm, vượt quá giới hạn thì phải trả giá”.

Vì sao những clip chửi bới dễ thu hút người xem?

Không khó để nhận thấy rằng những clip đấu tố, chửi bới nhau trên mạng xã hội lại nhận được sự quan tâm, có tương tác cao trên không gian mạng. Theo thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nhi (chuyên gia tâm lý học, Trường đại học Yersin Đà Lạt) sức hút này xuất phát từ cơ chế tâm lý, khiến giới trẻ tò mò, có xu hướng muốn theo dõi những xung đột, tranh cãi.

Theo chuyên gia này, hiệu ứng tâm lý đám đông cũng góp phần khiến các nội dung này lan truyền nhanh. Nhiều người dùng mạng xã hội sử dụng sự phẫn nộ dành cho nhân vật trong clip như một cách giải tỏa những áp lực, bức bối trong cuộc sống. Trong khi đó, thuật toán của các nền tảng số lại ưu tiên phân phối những nội dung có tương tác cao, khiến các video chứa yếu tố xung đột tiếp tục được phổ biến.

Ngày 3.8, Viện KSND Khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Sky Ảnh: CACC

Thực tế cũng cho thấy thanh thiếu niên là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi đây là giai đoạn đang định hình nhân cách và hệ giá trị. Việc thường xuyên tiếp xúc với những nội dung chửi bới, bạo lực ngôn từ có thể khiến một bộ phận người trẻ dần bình thường hóa các hành vi lệch chuẩn, suy nghĩ rằng sự thô bạo, hung hăng hay gây tranh cãi là biểu hiện của cá tính, là cách nhanh nhất để khẳng định bản thân.

Không chỉ vậy, việc liên tục chứng kiến các màn công kích trên mạng còn có thể làm giảm khả năng thấu cảm, khiến người trẻ dễ sử dụng ngôn từ bạo lực hoặc xúc phạm người khác khi xảy ra mâu thuẫn, cả trên mạng lẫn ngoài đời. "Sự lệch lạc trong nhận thức giá trị còn khiến giới trẻ dần mất niềm tin vào các chuẩn mực đạo đức xã hội. Việc hằng ngày tiếp xúc với những hình ảnh hỗn loạn, hung hãn cũng khiến tâm lý của lứa tuổi này dễ trở nên bất an, đề phòng và hình thành cách giải quyết mâu thuẫn thiếu lành mạnh", chuyên gia tâm lý nhận định.

Hệ lụy của “drama” trên không gian mạng

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Đăng Tư công tác tại Công ty Luật TriLaw (TP.HCM), thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết việc kéo đến nơi làm việc của người khác để livestream chửi bới, thách thức không còn đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân nếu hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo luật sư, nếu hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức hoặc gây tâm lý hoang mang cho những người xung quanh thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ông cho biết để xác định hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cơ quan điều tra sẽ đánh giá toàn diện diễn biến vụ việc, số lượng người tham gia, mức độ ảnh hưởng đến trật tự công cộng, hậu quả xảy ra, việc có cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân hay không, cùng các tài liệu, chứng cứ như video livestream, camera hay lời khai của những người liên quan.

Theo luật sư Nguyễn Đăng Tư, vụ việc cũng là lời cảnh báo về hệ lụy khi các mâu thuẫn trên mạng xã hội bị đẩy thành hành động ngoài đời thực. "Những xung đột trên mạng nếu không được kiểm soát rất dễ chuyển thành hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng. Mọi mâu thuẫn nên được giải quyết bằng các biện pháp hợp pháp thay vì tự ý đối đầu hoặc kích động đám đông", ông nhấn mạnh.

Luật sư cũng lưu ý pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Việc nêu quan điểm, phản biện trên cơ sở sự thật là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, khi sử dụng lời lẽ xúc phạm danh dự, bịa đặt thông tin, đe dọa, kích động người khác hoặc biến tranh cãi trên mạng thành hành vi gây rối ngoài đời thì đã vượt quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.