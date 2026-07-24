Vụ á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà dân: Một hành động, nhiều hệ lụy

Vụ việc Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 Bùi Thị Mỹ Duyên thừa nhận là người xuất hiện trong đoạn clip ném gạch vào nhà một người bạn trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM) đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sáng 24.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái nhiều lần cầm gạch ném vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Cùng ngày, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc.

Sau đó, Bùi Thị Mỹ Duyên lên tiếng xác nhận mình là người trong đoạn clip, đồng thời giải thích về vụ việc. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng đặt vấn đề về việc liệu hành động của cô gái này sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành vi của á hậu Mỹ Duyên có thể bị xử lý như thế nào?

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Đăng Tư hiện đang công tác tại Công ty Luật TriLaw tại TP.HCM, đồng thời là thành viên của Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết việc đánh giá trách nhiệm pháp lý trong vụ việc sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng cũng như tính chất, mức độ và hậu quả thực tế.

Theo luật sư, hành vi ném gạch vào nhà người khác có thể bị xem xét xử lý nếu gây mất trật tự công cộng hoặc xâm phạm tài sản của người khác.

"Trường hợp gây thiệt hại đáng kể về tài sản, gây thương tích hoặc có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự", luật sư Nguyễn Đăng Tư phân tích.

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên thừa nhận là người xuất hiện trong đoạn clip ném gạch lan truyền trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Luật sư nhấn mạnh pháp luật quy định người thực hiện hành vi trong tình trạng say do tự mình sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích vẫn phải chịu trách nhiệm. “Tuy nhiên, việc chủ động xin lỗi, bồi thường, khắc phục hậu quả và được người bị ảnh hưởng chấp nhận có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ khi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý", ông nói.

Theo luật sư Nguyễn Đăng Tư, nếu hành vi không gây thương tích nhưng làm hư hỏng tài sản thì người thực hiện trước hết phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

"Nếu thiệt hại tài sản đạt ngưỡng luật định hoặc hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì vẫn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, nếu hành vi gây mất an ninh, trật tự hoặc đe dọa an toàn của người khác thì cũng có thể bị xử lý hành chính hoặc xem xét xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng", luật sư cho biết.

Hệ lụy từ những phán xét trên mạng xã hội

Bên cạnh tranh luận về hành vi ném gạch, dưới các bài đăng, không khó để bắt gặp những bình luận hoài nghi từ khán giả. Trong đó có những nhận định đẩy câu chuyện đi xa dù chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng.

Theo luật sư Nguyễn Đăng Tư, việc đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc bịa đặt cũng có thể khiến chính người đăng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cụ thể, tùy tính chất, mức độ vi phạm, người đăng tải có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Trường hợp nghiêm trọng, nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, họ còn có thể phải bồi thường thiệt hại dân sự nếu gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị xâm phạm.

"Tại các vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, người dân nên thận trọng khi chia sẻ hoặc bình luận, tránh biến suy đoán cá nhân thành 'sự thật'. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn có thể khiến chính người đăng tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", luật sư Nguyễn Đăng Tư khuyến cáo.

Vụ việc cho thấy khoảng cách giữa một hành động được cho là bộc phát trong một thời điểm cụ thể và những hệ quả có thể kéo dài sau đó. Với người bình thường, một hành vi thiếu kiểm soát có thể chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân, nhưng với người sở hữu danh hiệu và có sức ảnh hưởng nhất định, mỗi hành động đều dễ trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo những tranh luận về cách ứng xử, trách nhiệm với cộng đồng.

Một danh hiệu sắc đẹp không chỉ là sự ghi nhận về hình ảnh, tài năng ở một thời điểm mà còn đi kèm với sự kỳ vọng về cách ứng xử trước công chúng. Với những người có sức ảnh hưởng, việc duy trì hình ảnh, sự chuẩn mực trong hành vi cũng là một phần trách nhiệm gắn với danh hiệu mà họ đang sở hữu.