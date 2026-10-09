Ồn ào quanh thông tin Việt Nam đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2027

Việt Nam đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2027?

Sau Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan (ảnh) và mùa 2026 tổ chức ở Puerto Rico, cuộc thi được cho là sẽ trở lại Việt Nam vào mùa 2027

ẢNH: AFP

Rạng sáng 9.10, trang Facebook chính thức với 14 triệu người theo dõi của Miss Universe đăng bài công bố Việt Nam sẽ đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2027. Bài đăng này nêu rõ: "Tổ chức Miss Universe vui mừng thông báo Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Universe lần thứ 76 vào năm 2027. MU East sẽ giữ vai trò chủ trì cho mùa giải năm 2027 với tư cách là đơn vị đăng cai luân phiên theo Master Hemisphere Agreement (Thỏa thuận bán cầu chính)".

Ngoài ra, phía này cho biết thành phố đăng cai, địa điểm tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi cùng các thông tin chi tiết khác sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp thông qua các kênh chính thức của tổ chức.

Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam, trở thành chủ đề "nóng" được bàn tán trên các diễn đàn về hoa hậu. Không ít khán giả yêu thích cuộc thi bày tỏ sự hào hứng, mong chờ được chiêm ngưỡng những thí sinh hàng đầu thế giới quy tụ ở Việt Nam để giành vương miện danh giá bởi từ Hoa hậu Hoàn vũ 2008, cuộc thi chưa trở lại Việt Nam.

Hoa hậu Hoàn vũ 2008 được tổ chức tại Việt Nam và người đẹp Dayana Mendoza (Venezuela) giành ngôi vị cao nhất ẢNH: AFP

Tuy nhiên không lâu sau tuyên bố đăng trên Facebook (được cho là từ phía MU East do ông Nawat Itsaragrisil điều hành), nửa còn lại của Miss Universe đăng tải một thông báo khác trên trang Instagram và trang web chính thức của cuộc thi với nội dung ngược lại. Văn bản này đề cập: "Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) xin làm rõ rằng Việt Nam chưa được chỉ định là nước chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 76 năm 2027. Theo truyền thống của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nước chủ nhà chính thức sẽ được công bố vào cuối đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 tại San Juan (Puerto Rico)".

Ngoài ra, họ nhấn mạnh các thông báo chính thức của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chỉ được phát hành thông qua các đại diện được ủy quyền và chỉ được công bố độc quyền thông qua các kênh chính thức: trang web Miss Universe (tên miền Missuniverseorg.com), Instagram - TikTok - YouTube Miss Universe. Tên miền và các tài khoản mạng xã hội khác có liên quan đến tổ chức hiện "đang bị kiểm soát trái phép bởi các cá nhân không thuộc ban quản lý hợp pháp".

Từng là đấu trường nhan sắc được săn đón bậc nhất hành tinh, Miss Universe dần giảm sức hút và liên tục bị bủa vây bởi ồn ào ẢNH: AFP

Phía này cũng cho biết bất kỳ thông báo nào trước đó hoặc bất kỳ thông báo nào được đưa ra thông qua kênh khác ngoài các kênh chính thức được nêu trên, đều không có hiệu lực chính thức và không nên được coi là thông báo của MUO.

"Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khẳng định thêm rằng MU East, hoặc bất kỳ tên gọi tương tự nào, không tồn tại với tư cách là một tổ chức, bộ phận, chi nhánh hoặc đại diện được ủy quyền của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ", thông báo này đề cập thêm. Họ nhấn mạnh không cá nhân nào hành động dưới bất kỳ chức danh nào như vậy có thẩm quyền phát ngôn thay mặt MUO, tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận, đưa ra cam kết hoặc nhận thanh toán thay mặt tổ chức.

Hoa hậu Hoàn vũ liên tục mâu thuẫn nội bộ

Đằng sau vẻ hào nhoáng trên sân khấu, những mùa Hoa hậu Hoàn vũ gần đây nảy sinh nhiều ồn ào, tranh cãi ẢNH: AFP

Động thái này một lần nữa cho thấy sự bất đồng gay gắt giữa "hai cực" đứng sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ cũng gây xôn xao với thông tin liên quan đến 6 quốc gia (trong đó có Việt Nam) mất quyền tham gia mùa thi 2026. Theo thông tin được đăng tải trên Instagram chính thức của cuộc thi hồi tháng 9, JKN Universe LLC (đơn vị vận hành Miss Universe Organization) nêu rõ các thỏa thuận nhượng quyền tại 6 thị trường (Việt Nam, Thái Lan, Lào, Indonesia, Malaysia và Singapore) được cho là đã được thực hiện thông qua phía ông Nawat hoặc đơn vị có liên quan mà không có cơ sở cấp phép hợp lệ từ JKN Universe LLC. Từ đó, "các thí sinh từ những quốc gia nêu trên sẽ không đủ điều kiện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75" diễn ra vào tháng 11 tới.

Nội bộ Miss Universe nảy sinh nhiều mâu thuẫn từ khi đổi chủ sở hữu và đội ngũ điều hành ẢNH: AFP

Đáp lại, Miss Universe Eastern (MU East) của ông Nawat cho biết JKN Universe LLC thuộc sở hữu chung theo tỷ lệ 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East phản đối tuyên bố kể trên, khẳng định tuyên bố này không đại diện cho quan điểm thống nhất của hai bên chủ sở hữu. MU East cũng tố bên còn lại vi phạm Master Hemisphere Agreement". khi tự ý đưa ra văn bản đại diện lập trường chung của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Đơn vị này nhấn mạnh quyền dự thi của thí sinh không được phép bị cản trở bởi mâu thuẫn giữa hai bên.

Chính sự đối lập trong phát ngôn giữa hai bên khiến khán giả bỗng bị mắc kẹt ở giữa, bối rối không biết tiếp nhận thông tin ra sao.