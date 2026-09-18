Phía Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo 'nóng', Việt Nam mất quyền dự thi?

Xôn xao tin Việt Nam mất quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ

Ông Nawat Itsaragrisil (Thái Lan) và ông Raul Rocha (Mexico) - hai nhân vật tạo nên nhiều ồn ào, sóng gió ở Miss Universe ẢNH: AFP

Trên trang Instagram chính thức của Miss Universe, JKN Universe LLC (đơn vị vận hành Miss Universe Organization, viết tắt MUO) đưa ra thông báo liên quan đến vấn đề sử dụng thương hiệu Miss Universe cùng các thỏa thuận nhượng quyền cuộc thi tại một số quốc gia.

Theo nội dung thông báo, Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (do Nawat Itsaragrisil điều hành) không có thẩm quyền hợp pháp để cấp hoặc chuyển giao quyền vận hành, giấy phép hay quyền nhượng quyền thương hiệu Miss Universe tại bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, JKN Universe LLC tuyên bố không công nhận các thỏa thuận được ký kết thông qua đơn vị kể trên. Phía này nhấn mạnh quyền cấp phép hoặc ủy quyền được đề cập đến trong trường hợp này, thuộc về JKN Universe LLC.

Hương Giang trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: REUTERS

Thông tin được quan tâm hơn cả là bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại 6 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Indonesia, Malaysia và Singapore bị ảnh hưởng trực tiếp. Thông báo nêu rõ các thỏa thuận nhượng quyền tại 6 thị trường này được cho là đã được thực hiện thông qua phía ông Nawat hoặc đơn vị có liên quan mà không có cơ sở cấp phép hợp lệ từ JKN Universe LLC.

"Trước những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm được ông Nawat Itsaragrisil công khai đưa ra cũng như việc thiếu một khuôn khổ hợp đồng hợp lệ điều chỉnh các thỏa thuận được cho là đã diễn ra, JKN Universe LLC rất tiếc phải thông báo rằng các thí sinh từ những quốc gia nêu trên sẽ không đủ điều kiện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75", thông báo nêu rõ.

Bên cạnh vấn đề nhượng quyền, JKN Universe LLC cũng bác bỏ những phát ngôn gần đây của ông Nawat liên quan đến tình hình tài chính của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Đơn vị này nhấn mạnh một số thông tin được công khai trên mạng xã hội thời gian qua chưa được xác minh, mang nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Phía JKN cũng tuyên bố họ sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý mạnh tay đối với những hành vi mà họ cho rằng gây tổn hại đến danh tiếng, hoạt động kinh doanh và thương hiệu Miss Universe.

Phía Nawat đáp trả

Fatima Bosch (Mexico) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan vào tháng 11 năm ngoái. Từ mùa 2025 đến nay, cuộc thi liên tục gặp vấn đề bất ổn ẢNH: AFP

Sau thông báo kể trên, phía Miss Universe Eastern (MU East) cho biết họ đã nắm được thông tin liên quan đến MU East, ông Nawat Itsaragrisil và một số đối tác nhượng quyền của MU East. Trong thông cáo được đăng tải, họ cho biết JKN Universe LLC (đơn vị vận hành MUO) thuộc sở hữu chung theo tỷ lệ 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East không xem xét hay phê duyệt tuyên bố nêu trên, khẳng định tuyên bố này không đại diện cho quan điểm thống nhất của hai bên chủ sở hữu. MU East cũng tố bên còn lại vi phạm Hemisphere Agreement (tạm dịch: Thỏa thuận bán cầu) khi tự ý đưa ra văn bản đại diện lập trường chung của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

MU East khẳng định họ nắm toàn quyền độc quyền vận hành, quản lý nhượng quyền, phát triển thương hiệu, chỉ định và quản lý các đối tác nhượng quyền tại 95 lãnh thổ phía đông thông qua công ty vận hành Miss Universe Eastern Pte. Ltd. Họ khẳng định quyền hợp đồng liên quan đến việc 6 đại diện từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia, Singapore tham dự kỳ Miss Universe sắp tới. Đơn vị này nhấn mạnh quyền dự thi của thí sinh không được phép bị cản trở bởi mâu thuẫn giữa hai bên.

Phía ông Nawat lên tiếng đảm bảo quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 cho các quốc gia mà ông đang nắm bản quyền, trong đó có Việt Nam ẢNH: AFP

MU East cũng bác bỏ việc hủy hợp đồng thông qua tuyên bố đơn phương. Họ tuyên bố: "Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của các giám đốc quốc gia, các đại diện và đối tác thông qua các kênh pháp lý phù hợp. MU East vẫn cam kết hướng tới sự thành công của cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico".

Hiện mâu thuẫn giữa "hai phe" của Hoa hậu Hoàn vũ vẫn đang là chủ đề gây bàn tán xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít fan sắc đẹp đặt nghi vấn đây chỉ là chiêu trò của hai bên để "hâm nóng" cuộc thi, thu hút sự chú ý của truyền thông, cộng đồng sắc đẹp quốc tế trước thềm mùa Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra tháng 11 tới tại Puerto Rico.

Trong khi đó, cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 đang diễn ra và đêm chung kết dự kiến được tổ chức ngày 2.10 tại Hải Phòng.