Ồn ào tình ái khiến sự nghiệp mỹ nam Đàn Kiện Thứ chao đảo

Cú sốc từ 'bản danh sách' nam nghệ sĩ

Mọi chuyện bắt đầu khi một influencer có tài khoản Weibo @iamroosie, tên thật là Si Xiaodi (Tư Hiểu Địch), đăng loạt bài gây sốc với nội dung: ở tuổi 30, cô từng có quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bài đăng, cô đã nêu tên hàng loạt nghệ sĩ trong đó có Đàn Kiện Thứ.

Đàn Kiện Thứ - người vốn xây dựng hình tượng nghệ sĩ thực lực, đời tư sạch - lại nằm trong nhóm những nam thần bị "gọi tên" đầu tiên Ảnh: Dramapanda

Ngoài ra, cô còn cáo buộc Đàn Kiện Thứ từng qua đêm với mình vào năm 2022 và để lại quần áo tại nhà riêng của cô. Tư Hiểu Địch đăng tải hình ảnh những món đồ được cho là trùng khớp với trang phục mà Đàn Kiện Thứ từng mặc trước đó.

Điều khiến dư luận chú ý là các bài viết nói trên nhanh chóng bị xóa, trong khi phía Đàn Kiện Thứ không đưa ra phản hồi chính thức, khiến câu chuyện tiếp tục lan rộng theo nhiều hướng suy đoán. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là hành vi “phơi bày đời tư nghệ sĩ”, trong khi số khác đặt nghi vấn về động cơ và độ tin cậy của nguồn tin.

Khi ồn ào với Tư Hiểu Địch còn chưa kịp lắng xuống, Đàn Kiện Thứ lại tiếp tục rơi vào "hố đen" thứ hai khi lộ bằng chứng hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Lưu Nhất Nặc, người kém anh tới 16 tuổi.

Sự việc của Đàn Kiện Thứ đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nhưng rõ ràng hai scandal liên tiếp vừa qua đặt ra một lời cảnh tỉnh cho giới giải trí: ngay cả những hình ảnh đẹp nhất cũng có thể sụp đổ trong chốc lát nếu không được minh bạch và cẩn trọng trong đời tư Ảnh: Sohu

Trang Overseasidol và Sohu cho biết Lưu Nhất Nặc đã lên tiếng phản hồi tin đồn. Theo đó, nữ diễn viên thừa nhận từng có mối quan hệ với Đàn Kiện Thứ nhưng khẳng định hai người đã chia tay và hiện không còn liên quan tình cảm. Lưu Nhất Nặc cho biết thêm những bài đăng cá nhân của cô chỉ mang tính ghi chép đời sống, không nhằm ám chỉ hay tạo dư luận, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi sự việc bị đẩy đi quá xa so với mong muốn ban đầu.

Về phía Đàn Kiện Thứ, nam diễn viên không đưa ra phát ngôn trực tiếp, song theo Overseasidol, anh đã đăng tải nội dung mang hàm ý đang độc thân, được xem là cách phản hồi gián tiếp trước tin đồn hẹn hò. Dù vậy, vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là khi nó diễn ra gần thời điểm Đàn Kiện Thứ vướng vào một lùm xùm đời tư khác, khiến hình ảnh cá nhân của anh trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều mặt báo giải trí Trung Quốc.