Ôn IELTS, thi nhiều chứng chỉ để cạnh tranh vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa

Học sinh lớp 5 tham gia bài khảo sát năng lực tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sáng 1.7 ẢNH: NGỌC LONG

Từ 6 giờ 15, nhiều phụ huynh, học sinh bắt đầu di chuyển đến 7 điểm khảo sát được bố trí trên toàn thành phố để chuẩn bị làm bài khảo sát. Tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Phạm Khánh Đăng, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (P.Bến Thành), cho biết em đã bắt đầu đi học thêm để chuẩn bị cho bài khảo sát từ tháng 5 năm ngoái, mỗi tuần 2 ngày và mỗi ngày 2 tiếng.

"Em được học 4 môn là tiếng Việt, tiếng Anh, toán, khoa học. Sắp tới làm bài em lo nhất là phần nghe của môn tiếng Anh", Đăng kể.

Nam sinh kể thêm lý do em muốn vào Trường Trần Đại Nghĩa là bởi 2 chị lớn đều là cựu học sinh trường này. Riêng ở môn tiếng Anh, Đăng hiện đã thi lấy chứng chỉ KET và Flyers, tất cả đều thuộc hệ thống chứng chỉ của Cambridge.

Tương tự, Võ Uyên Anh, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Loa (P.Đức Nhuận), đã thi lấy chứng chỉ Starters, Flyers và đang ôn luyện IELTS để nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Anh. Thế nên, Uyên Anh kể phần em lo lắng nhất trong bài khảo sát của Trường Trần Đại Nghĩa là nội dung tự luận bài tư duy logic.

Để chuẩn bị cho bài khảo sát, nữ sinh kể đã bắt đầu học thêm với gia sư từ 3 tuần trước và "thấy đề không khó lắm". "Khi thi thử, có lúc em được 8, có lúc được đến 9,5", Uyên Anh lạc quan.

Giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh trước giờ làm bài ẢNH: NGỌC LONG

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, những thí sinh lớp 5 tham gia làm bài khảo sát của Trường Trần Đại Nghĩa sáng nay phải làm hai phần trắc nghiệm (30 phút) và tự luận (60 phút). Trong đó, nội dung tự luận có 3 phần chính, gồm khảo sát năng lực tiếng Anh, khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm 2026 là 1/12, thấp hơn so với năm 2025 là 1/14.

Song song với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, sáng nay TP. HCM còn có thêm 4.000 thí sinh tham dự bài khảo sát vào 4 trường THCS "hot" của khu vực TP.Thủ Đức và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, gồm các trường là Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng, tỷ lệ chọi 1/2,62), Bình Thọ (P.Thủ Đức, 1/3,67), Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú, 1/2,82) và Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng, 1/2,9).

Phụ huynh "tiếp sức" cho con trước khi vào điểm khảo sát Trường Trần Đại Nghĩa ẢNH: NGỌC LONG



