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Giáo dục

Thí sinh khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường khác, đề bài ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
Sáng nay (1.7), tại TP.HCM, khoảng 9.000 thí sinh sẽ thực hiện bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS khác. Đề bài khảo sát sẽ bao gồm những nội dung gì?

Sáng nay, 1.7, tại TP.HCM, khoảng 4.200 thí sinh sẽ thực hiện bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027.

Theo đó, với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 350 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm nay là 1/12, thấp hơn so với năm 2025 là 1/14.

Thí sinh khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường khác, đề bài ra sao?- Ảnh 1.

Thí sinh bắt đầu bước vào điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa sáng nay

ẢNH: NGỌC LONG

Với số lượng thí sinh nói trên, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức 7 điểm khảo sát, gồm: Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Võ Trường Toản (P.Sài Gòn); Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hoà); Trường THPT Lương Thế Vinh (P.Cầu Ông Lãnh); Trường THCS Bàn Cờ (P.Bàn Cờ); Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định); Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc).

Thí sinh khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường khác, đề bài ra sao?- Ảnh 2.

Thí sinh sẽ làm bài khảo sát trong vòng 90 phút

ẢNH: NGỌC LONG

Thí sinh tham dự tuyển sinh lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực với thời gian 90 phút, gồm 2 phần:

  1. Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút)
  2. Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần:
  • Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh.
  • Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.
  • Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.
Thí sinh khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường khác, đề bài ra sao?- Ảnh 3.

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng làm bài khảo sát

ẢNH: NGỌC LONG

Bên cạnh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, hôm nay TP. HCM còn có khoảng 4.000 thí sinh tham dự bài khảo sát vào 4 trường THCS "hot" của khu vực TP.Thủ Đức và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Cụ thể: 

  • Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,62.
  • Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu lớp 6 là 315 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/3,67.
  • Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 420, tỷ lệ chọi 1/2,82.
  • Trường THCS Nguyễn An Ninh, (P.Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 280 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,9.

Thí sinh tham gia tuyển sinh lớp 6 các trường THCS Trần Quốc Toản, Bình Thọ, Hoa Lư, Nguyễn An Ninh thực hiện bài khảo sát năng lực do Sở GD-ĐT TP.HCM biên soạn trong vòng 90 phút, gồm 2 phần:

  1. Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút)
  2. Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần:
  • Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh. Đây là phần khác với bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, khi không có phần nghe hiểu.
  • Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.
  • Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

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