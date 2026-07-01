Thí sinh khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường khác, đề bài ra sao?

Sáng nay, 1.7, tại TP.HCM, khoảng 4.200 thí sinh sẽ thực hiện bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027.

Theo đó, với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 350 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm nay là 1/12, thấp hơn so với năm 2025 là 1/14.

Thí sinh bắt đầu bước vào điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa sáng nay ẢNH: NGỌC LONG

Với số lượng thí sinh nói trên, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức 7 điểm khảo sát, gồm: Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Võ Trường Toản (P.Sài Gòn); Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hoà); Trường THPT Lương Thế Vinh (P.Cầu Ông Lãnh); Trường THCS Bàn Cờ (P.Bàn Cờ); Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định); Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc).

Thí sinh sẽ làm bài khảo sát trong vòng 90 phút ẢNH: NGỌC LONG

Thí sinh tham dự tuyển sinh lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực với thời gian 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút) Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần:

Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh.

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng làm bài khảo sát ẢNH: NGỌC LONG

Bên cạnh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, hôm nay TP. HCM còn có khoảng 4.000 thí sinh tham dự bài khảo sát vào 4 trường THCS "hot" của khu vực TP.Thủ Đức và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Cụ thể:

Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,62.

Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu lớp 6 là 315 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/3,67.

Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 420, tỷ lệ chọi 1/2,82.

Trường THCS Nguyễn An Ninh, (P.Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 280 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,9.

Thí sinh tham gia tuyển sinh lớp 6 các trường THCS Trần Quốc Toản, Bình Thọ, Hoa Lư, Nguyễn An Ninh thực hiện bài khảo sát năng lực do Sở GD-ĐT TP.HCM biên soạn trong vòng 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút) Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: