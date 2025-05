Ôn thi cần tránh những thói quen này để không phải hối hận

Thiên Long đồng hành cùng series Thủ khoa Tiếp sức GenZ với mong muốn lan toả thông điệp "Nhẹ nhàng vượt ngàn bài thi" cho sĩ tử 2k7. Trong mùa thi này, Thiên Long giới thiệu là hai bộ sản phẩm chủ lực, hứa hẹn là trợ thủ đắc lực của thí sinh GenZ gồm bộ bút đậu may mắn và máy tính khoa học Flexio. Bộ bút đậu may mắn gồm có thiết kế hình ảnh đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành trên thân bút với mục tiêu truyền cảm hứng học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, như các lời chúc sĩ tử "Sáng tỏ bài thi", "Hanh thông thi cử",.... Máy tính khoa học Flexio gồm Fx680VN Plus, Fx799VN đạt chuẩn mang vào phòng thi theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.