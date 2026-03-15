Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Giải trí

ON TRENDING: Gặp gỡ UPRIZE - dàn idol bước ra từ ‘Tân binh toàn năng’

TT Phát triển Nội dung số
15/03/2026 20:00 GMT+7

Bước ra từ Tân binh toàn năng với quá trình đào tạo, thi đấu khắc nghiệt, UPRIZE đang là nhóm nhạc nam nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ.

Bảy thành viên của nhóm nhạc UPRIZE gồm Bex (Cường Bạch), Leon (Long Hoàng), Dylan (Duy Lân), Wonbi (Minh Quân), O.D (Đức Duy), LAVM (Lâm Anh) và PN (Phúc Nguyên) đang dần trở thành những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, các thành viên còn ghi điểm nhờ sự đồng đều về kỹ năng ca hát, vũ đạo và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, nhóm đã cho thấy hình ảnh của một thế hệ "tân binh toàn năng", với định hướng phát triển tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế của thị trường âm nhạc hiện đại.

Trong chương trình On Trending của Báo Thanh Niên số mới nhất, cả bảy thành viên có dịp cùng nhau nhìn lại hành trình đầy thử thách khi tham gia show sống còn, nơi họ phải trải qua nhiều vòng thi khắc nghiệt để chứng minh năng lực và giành lấy cơ hội ra mắt. Không chỉ chia sẻ về quá trình tập luyện căng thẳng, áp lực cạnh tranh và những khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình, các thành viên còn kể lại nhiều kỷ niệm hậu trường thú vị, giúp khán giả hiểu hơn về cá tính riêng của từng người.

https://www.youtube.com/live/FpI-5iWoowM

Đặc biệt, tập On Trending lần này còn mang đến bầu không khí sôi động khi các thành viên không ngần ngại "đấu tố" nhau những thói quen hài hước trong sinh hoạt hay quá trình tập luyện. Những câu chuyện hậu trường lần đầu được "phanh phui" tạo nên nhiều khoảnh khắc vui nhộn, đồng thời cho thấy sự gắn bó, thân thiết giữa các thành viên trong nhóm.

Qua cuộc trò chuyện cởi mở, UPRIZE cũng chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, cũng như mong muốn mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng, mang màu sắc riêng để chinh phục khán giả.

Mời quý vị đón xem chương trình On Trending giao lưu cùng nhóm UPRIZE trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube và fanpage Báo Thanh Niên, cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

ON TRENDING: Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, khán giả có dịp hội ngộ dàn mỹ nhân quen thuộc của màn ảnh Việt - Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam - trong cuộc trò chuyện đầu xuân đầy cảm xúc. Không chỉ nhắc chuyện nghề, các nghệ sĩ còn mở lòng về cuộc sống, gia đình và những ước nguyện cho năm mới.

Khám phá thêm chủ đề

Tân binh toàn năng Uprize BEX O.D Wonbi On trending nhóm nhạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận