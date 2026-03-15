ON TRENDING: Gặp gỡ UPRIZE - dàn idol bước ra từ ‘Tân binh toàn năng’

Bảy thành viên của nhóm nhạc UPRIZE gồm Bex (Cường Bạch), Leon (Long Hoàng), Dylan (Duy Lân), Wonbi (Minh Quân), O.D (Đức Duy), LAVM (Lâm Anh) và PN (Phúc Nguyên) đang dần trở thành những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, các thành viên còn ghi điểm nhờ sự đồng đều về kỹ năng ca hát, vũ đạo và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, nhóm đã cho thấy hình ảnh của một thế hệ "tân binh toàn năng", với định hướng phát triển tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế của thị trường âm nhạc hiện đại.

UPRIZE mở đại hội 'bóc phốt', hé lộ 'cú sốc' sau cơn sốt 'Tân binh toàn năng'

Trong chương trình On Trending của Báo Thanh Niên số mới nhất, cả bảy thành viên có dịp cùng nhau nhìn lại hành trình đầy thử thách khi tham gia show sống còn, nơi họ phải trải qua nhiều vòng thi khắc nghiệt để chứng minh năng lực và giành lấy cơ hội ra mắt. Không chỉ chia sẻ về quá trình tập luyện căng thẳng, áp lực cạnh tranh và những khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình, các thành viên còn kể lại nhiều kỷ niệm hậu trường thú vị, giúp khán giả hiểu hơn về cá tính riêng của từng người.

Đặc biệt, tập On Trending lần này còn mang đến bầu không khí sôi động khi các thành viên không ngần ngại "đấu tố" nhau những thói quen hài hước trong sinh hoạt hay quá trình tập luyện. Những câu chuyện hậu trường lần đầu được "phanh phui" tạo nên nhiều khoảnh khắc vui nhộn, đồng thời cho thấy sự gắn bó, thân thiết giữa các thành viên trong nhóm.

Qua cuộc trò chuyện cởi mở, UPRIZE cũng chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, cũng như mong muốn mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng, mang màu sắc riêng để chinh phục khán giả.

