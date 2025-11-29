ON TRENDING: Loạt câu đố khiến dàn cast ‘toát mồ hôi’, ngỡ ngàng với khách mời đặc biệt

Trong trò chơi đố chữ tại On Trending, Quang Tuấn, Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát liên tục rơi vào tình huống "căng não" khi gặp các từ khóa khó. Nhiều câu tưởng chừng đơn giản lại khiến cả ba đứng im vài giây trước khi đưa ra đáp án, tạo nên loạt khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa hài hước.

Loạt câu đố chữ khiến dàn cast ‘toát mồ hôi’, ngỡ ngàng với khách mời đặc biệt

Sự lúng túng của Quang Tuấn, phản ứng nhanh nhưng đôi lúc lệch hướng của Liên Bỉnh Phát và những biểu cảm khó giấu của Trấn Thành khiến phần giao lưu thêm sôi nổi. Một số tình huống gây cười còn khiến cả trường quay bật tiếng reo khi cả ba cùng "toát mồ hôi" vượt qua các câu đố.

Bất ngờ xảy ra khi khách mời giấu mặt xuất hiện giữa trò chơi, khiến dàn cast đồng loạt ngỡ ngàng. Khoảnh khắc này tạo nên cú chuyển nhịp thú vị, đem lại phản ứng trái ngược từ hoang mang nhẹ đến thích thú của từng người.

Bất ngờ xảy ra khi khách mời giấu mặt xuất hiện giữa trò chơi, khiến Quang Tuấn, Trấn Thành cùng Liên Bỉnh Phát đồng loạt ngỡ ngàng. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

