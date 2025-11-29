Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Giải trí

ON TRENDING: Loạt câu đố khiến dàn cast ‘toát mồ hôi’, ngỡ ngàng với khách mời đặc biệt

Hải Yến
29/11/2025 20:00 GMT+7

Loạt câu đố chữ trong On Trending khiến Quang Tuấn, Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát không ít lần lúng túng, từ đứng hình vài giây đến tranh luận sôi nổi để tìm đáp án đúng. Không khí trường quay càng thêm bất ngờ khi khách mời giấu mặt bất ngờ xuất hiện.

Trong trò chơi đố chữ tại On Trending, Quang Tuấn, Trấn ThànhLiên Bỉnh Phát liên tục rơi vào tình huống "căng não" khi gặp các từ khóa khó. Nhiều câu tưởng chừng đơn giản lại khiến cả ba đứng im vài giây trước khi đưa ra đáp án, tạo nên loạt khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa hài hước.

Loạt câu đố chữ khiến dàn cast ‘toát mồ hôi’, ngỡ ngàng với khách mời đặc biệt

Sự lúng túng của Quang Tuấn, phản ứng nhanh nhưng đôi lúc lệch hướng của Liên Bỉnh Phát và những biểu cảm khó giấu của Trấn Thành khiến phần giao lưu thêm sôi nổi. Một số tình huống gây cười còn khiến cả trường quay bật tiếng reo khi cả ba cùng "toát mồ hôi" vượt qua các câu đố.

Bất ngờ xảy ra khi khách mời giấu mặt xuất hiện giữa trò chơi, khiến dàn cast đồng loạt ngỡ ngàng. Khoảnh khắc này tạo nên cú chuyển nhịp thú vị, đem lại phản ứng trái ngược từ hoang mang nhẹ đến thích thú của từng người.

Câu đố chữ căng não trong On Trending khiến dàn cast toát mồ hôi và ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Bất ngờ xảy ra khi khách mời giấu mặt xuất hiện giữa trò chơi, khiến Quang Tuấn, Trấn Thành cùng Liên Bỉnh Phát đồng loạt ngỡ ngàng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để xem thêm những phân đoạn hấp dẫn của dàn cast Running Man Vietnam mùa 3, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

