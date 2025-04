One UI 7 bị trì hoãn đến với Galaxy tầm trung

Hiện tại, One UI 7 đã có mặt tại Hàn Quốc và sẽ dần mở rộng ra toàn cầu. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Samsung có thể khiến người dùng các thiết bị Galaxy tầm trung cảm thấy thất vọng.

Người dùng Galaxy A tầm trung đang bị Samsung 'phân biệt đối xử' ẢNH: REUTERS

Theo thông báo trên ứng dụng Samsung Members, thời gian chờ đợi bản cập nhật One UI 7 sẽ lâu hơn dự kiến đối với các điện thoại tầm trung. Đặc biệt, Samsung chưa đưa bất kỳ mẫu điện thoại nào thuộc dòng Galaxy A, M hoặc F vào kế hoạch triển khai trong tháng 4 này. Ngay cả Galaxy A55, vốn đã có quyền truy cập vào bản One UI 7 beta, cũng không nằm trong danh sách.

Cột mốc thời gian dự kiến cho việc triển khai One UI 7 được liệt kê như sau:

Tháng 4: Galaxy S24/S24+/S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6/Z Flip 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5, Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra và Galaxy S24 FE.

Tháng 5: Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4, Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3, Galaxy A34/A35, Galaxy S22/S22+/S22 Ultra, Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra, Galaxy S21/S21+/S21 Ultra, Galaxy A16 và Galaxy A Quantum 5/4.

Tháng 6: Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+, Galaxy A53/A33, Galaxy A25/A24/A15, Galaxy Quantum 3, Galaxy Jump 3/2, Galaxy Tab A9/A9+, Galaxy Tab Active 5/Active 4 Pro và Galaxy Wide 7.

Samsung vượt Apple thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới

Galaxy S21 và nhiều điện thoại Galaxy A bị One UI 7 bỏ rơi

Mốc thời gian này hiện chỉ áp dụng cho Hàn Quốc và chưa có thông tin cụ thể cho các khu vực khác. Tuy nhiên, dựa trên các đợt triển khai trước đây, Samsung có thể sẽ áp dụng một lịch trình tương tự cho các thị trường khác.

Nhiều thiết bị Galaxy, bao gồm Galaxy S21 FE và một số mẫu trong dòng Galaxy A, không có trong danh sách cập nhật. Dự kiến, toàn bộ quá trình triển khai sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6.2025 và người dùng hy vọng Samsung sẽ không trì hoãn thêm, đặc biệt khi Android 16 dự kiến ra mắt vào thời điểm tương tự.

Đáng chú ý, Samsung được cho là sẽ bỏ qua các bản cập nhật gia tăng như One UI 7.1 và One UI 7.1.1 để tập trung vào One UI 8 nhằm khôi phục danh tiếng về tốc độ triển khai phần mềm mà hãng đã xây dựng trong nhiều năm qua.