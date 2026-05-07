One UI 9.5 bất ngờ lộ diện

Phong Đỗ
07/05/2026 11:08 GMT+7

Rò rỉ bằng chứng Samsung phát triển One UI 9.5, mở ra kỷ nguyên mới của Galaxy AI?

Theo SamMobile, thị trường công nghệ đang chứng kiến một giai đoạn 'chồng chéo' thú vị từ Samsung. Cụ thể, One UI 8.5 ổn định cho các dòng Galaxy đời mới đã chính thức phát hành, trong khi One UI 9.0 (Android 17) vẫn còn là một ẩn số, thì cái tên One UI 9.5 đã bất ngờ trở thành tâm điểm.

Nguồn tin bắt nguồn từ chuyên gia rò rỉ Erencan Yılmaz trên mạng xã hội X. Người này đã chia sẻ một hình ảnh rò rỉ từ đoạn mã hệ thống, trong đó liệt kê rõ ràng các phiên bản phần mềm đang được thử nghiệm, trong đó có cả One UI 9.5.

Theo phân tích, One UI 9.5 sẽ là 'linh hồn' của thế hệ Galaxy S27 - dòng flagship màn hình phẳng tiếp theo của Samsung. Phiên bản này dự kiến sẽ chạy trên nền tảng Android 17, đánh dấu một bước tiến dài hơi trong lộ trình hỗ trợ phần mềm của hãng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Dù hiện tại vẫn chưa có thông số tính năng cụ thể, nhưng giới chuyên môn dự đoán Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về trải nghiệm người dùng. Theo truyền thống, One UI 9.5 có thể mang đến:

  • Giao diện hiện đại: Tiếp tục tinh giản hóa các biểu tượng và hiệu ứng động để đạt độ mượt mà tối đa.
  • Galaxy AI được nâng cấp: Tích hợp sâu hơn các tính năng trí tuệ nhân tạo vào nhân hệ thống, thay vì chỉ là các ứng dụng đơn lẻ.
  • Khả năng tùy biến: Mở rộng quyền kiểm soát của người dùng đối với các thiết lập sâu trong máy.

Việc One UI 9.5 lộ diện sớm cho thấy Samsung không chỉ tập trung vào việc vá lỗi hay cập nhật định kỳ, mà đang thực sự tăng tốc để dẫn đầu trong cuộc đua phần mềm Android, đặc biệt là khi các đối thủ Trung Quốc đang bám đuổi gắt gao.

