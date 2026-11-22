App Lock là tính năng mới được Samsung cung cấp trong bản cập nhật One UI 9.5, hỗ trợ nhiều phương thức xác thực như vân tay, nhận diện khuôn mặt, mã PIN, hình vẽ hoặc mật khẩu khóa màn hình.

Hoạt động của tính năng App Lock trên One UI 9.5 ẢNH: SAMMYFANS

Với tính năng App Lock, người dùng có thể chọn bất kỳ ứng dụng nào được hỗ trợ để bảo vệ. Chẳng hạn, nếu muốn khóa ứng dụng Samsung Gallery, người dùng chỉ cần chọn Gallery và kích hoạt tính năng App Lock. Sau khi được khóa, bất kỳ ai cố gắng mở ứng dụng đó sẽ phải xác minh danh tính bằng sinh trắc học hoặc khóa màn hình của thiết bị.

Khi một ứng dụng bị khóa, các tiện ích của ứng dụng đó sẽ bị xóa khỏi màn hình chính và nội dung thông báo cũng sẽ bị ẩn nhằm ngăn chặn việc người khác xem thông tin riêng tư ngay cả khi họ có quyền truy cập vào điện thoại. Để mở khóa ứng dụng, người dùng cần xác minh danh tính bằng các phương thức đã nêu.

Lưu ý với App Lock trên One UI 9.5

Tuy nhiên, Samsung cũng lưu ý rằng việc khóa một ứng dụng không hoàn toàn ngăn chặn quyền truy cập vào dữ liệu của ứng dụng đó. Các ứng dụng đã được cấp quyền như Bixby, Camera hay Clock vẫn có thể truy cập vào ảnh, video và danh bạ của người dùng. Khi người dùng cố gắng khóa Samsung Gallery, một thông báo sẽ xuất hiện để giải thích điều này nhằm giúp họ quyết định tiếp tục hoặc hủy bỏ quá trình khóa.

Tính năng App Lock trong One UI 9.5 được xem là một bổ sung hữu ích cho người dùng Galaxy nhằm bảo vệ các ứng dụng cá nhân dễ dàng hơn, ẩn các thông báo riêng tư và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào các ứng dụng nhạy cảm.

Hiện tại, One UI 9.5 Beta đã có sẵn cho người dùng Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Phiên bản phần mềm mới này không chỉ mang đến nhiều tính năng mới mà còn cải tiến giao diện người dùng và sửa lỗi, nhằm mang lại trải nghiệm đáng tin cậy hơn cho người dùng. Nếu sở hữu một trong những mẫu điện thoại này và sống tại các quốc gia đủ điều kiện tham gia chương trình beta, hãy cài đặt bản beta mới nhất để trải nghiệm những tính năng hấp dẫn.