Samsung đang trong quá trình phát triển phiên bản tiếp theo của giao diện người dùng One UI với tên gọi One UI 9.5. Phiên bản này sẽ được triển khai đầu tiên cho dòng Galaxy S26 thông qua chương trình thử nghiệm beta. Mặc dù chưa có bản beta chính thức, nhiều thông tin về các nâng cấp trong One UI 9.5 đã bị rò rỉ.

Samsung đang hoàn thiện One UI 9.5 trước khi triển khai đầu năm sau ẢNH: SAMSUNG

Theo PhoneArena, dữ liệu rò rỉ cho thấy One UI 9.5 sẽ mang đến nhiều tính năng tiện ích nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Một trong những tính năng nổi bật là khả năng chia sẻ tệp giữa các thiết bị Galaxy chỉ bằng cách chạm chúng vào nhau, được gọi là Tap to share (Chạm để chia sẻ). Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ danh bạ, liên kết, ảnh hoặc video.

Bên cạnh đó, bàn phím Samsung mới sẽ có chế độ chuyển giọng nói thành văn bản, tự động loại bỏ các tạp âm như "ừm" và "à" trong văn bản nhập bằng giọng nói.

One UI 9.5 giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các SIM

Đối với những người thường xuyên đi du lịch quốc tế, One UI 9.5 sẽ bổ sung tính năng eSIM, giúp theo dõi và quản lý việc sử dụng SIM khi di chuyển, bao gồm cả việc gửi lời nhắc dựa trên vị trí địa lý để chuyển đổi giữa các SIM.

One UI 9 trên dòng Galaxy S26 ẢNH: PHONEARENA

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của trợ lý ảo Galaxy Claw, dự kiến sẽ được tích hợp với các ứng dụng của Samsung như danh bạ, tin nhắn, lịch và sức khỏe. Galaxy Claw sẽ có khả năng lập kế hoạch và hoàn thành các nhiệm vụ trên điện thoại, chẳng hạn như tìm ngày sinh nhật của một người liên lạc và đặt lời nhắc trong lịch.

Ngoài ra, Samsung cũng đang hồi sinh tính năng "S Beam" để chia sẻ tệp bằng cách chạm vào các thiết bị, mặc dù công ty có thể không sử dụng tên gọi cũ. Người dùng mong muốn tính năng này sẽ được áp dụng cho tất cả điện thoại Galaxy được hỗ trợ, thay vì chỉ riêng dòng Galaxy S.

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy Claw có thể sẽ là một tính năng trả phí. Dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ là sản phẩm đầu tiên ra mắt cùng One UI 9.5, giống như những gì đã xảy ra với các phiên bản One UI trước đây.