Samsung sắp thu phí Galaxy AI từ bản One UI 9.5

Bản cập nhật One UI 9.5 nhiều khả năng sẽ chính thức áp dụng gói đăng ký trả phí mang tên Galaxy Premium vào đầu năm tới khi ra mắt cùng dòng điện thoại Galaxy S27. Động thái này đánh dấu bước chuyển dịch mới của Samsung trong việc thương mại hóa trí tuệ nhân tạo, dù hãng trước đó khẳng định các công cụ Galaxy AI cơ bản vẫn tiếp tục được cung cấp miễn phí cho người dùng.

Rò rỉ gói Galaxy AI Premium sắp ra mắt trên điện thoại Samsung

Hiện tại, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đang phát triển phần mềm trong nội bộ và chuẩn bị chuyển sớm sang chương trình thử nghiệm Beta cho các mẫu flagship mới nhất. Thông tin chi tiết cùng các tính năng trả phí của gói Galaxy Premium dự kiến sẽ được công bố chính thức tại sự kiện Galaxy Unpacked, song song với việc hé lộ về một ứng dụng mới mang tên Memory.

Thông tin rò rỉ về gói Galaxy AI Premium cao cấp sắp tới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo rò rỉ từ chuyên trang SammyGuru, gói thuê bao mới sẽ mở khóa hàng loạt tính năng bổ sung gồm Gen Video hỗ trợ tạo video từ ảnh chụp, Bixby Action tự động hóa tác vụ trên các ứng dụng, bản tin Daily Briefing cùng hạn mức sử dụng cao hơn. Ngoài ra, Samsung cũng cung cấp tùy chọn nạp thêm tín dụng 'Credit Top-up' để gỡ bỏ giới hạn khi người dùng chạm ngưỡng của các công cụ cơ bản.

Dữ liệu từ các chuỗi mã phần mềm cho thấy mức giá dự kiến của gói cao cấp này vào khoảng 4,99 USD mỗi tháng hoặc 47,99 USD cho cả năm, dù đây vẫn chưa phải là con số chính thức sau cùng. Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, One UI 9.5 còn mang đến nâng cấp lớn cho DeX Mode với trình duyệt Samsung Browser được cải tiến mạnh mẽ.

Thay đổi này sẽ biến Samsung Browser trong DeX Mode thành một trình duyệt mang phong cách máy tính để bàn thực thụ tương tự hệ điều hành Windows ngay từ cấp độ gốc, thay vì chỉ đơn thuần phóng chiếu giao diện di động lên màn hình lớn. Sự tối ưu hóa này hứa hẹn mang lại trải nghiệm làm việc trực tiếp và thuận tiện hơn cho những người dùng thường xuyên phụ thuộc vào môi trường DeX.