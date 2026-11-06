Samsung chuẩn bị tung One UI 9.5 cho người dùng Galaxy S26

Được giới thiệu với giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16 vào đầu năm nay, gần đây, dòng Galaxy S26 đã bắt đầu nhận One UI 9 dựa trên Android 17. Hiện tại, các thành viên của dòng sản phẩm này đang được chuẩn bị cho một bản nâng cấp lớn khác là One UI 9.5.

Galaxy S26 là dòng sản phẩm đầu tiên nhận được trải nghiệm One UI 9.5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Mặc dù Samsung chưa mở đăng ký tham gia chương trình Beta cho người dùng, nhưng giai đoạn thử nghiệm nội bộ này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng. Theo thông tin từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Kailash trên X, phiên bản One UI tiếp theo sẽ vẫn được phát triển trên nền tảng Android 17, trong khi người dùng Galaxy có thể mong đợi bản dựng QPR2 được cập nhật cho điện thoại Pixel vào tháng 12.2026. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về phiên bản One UI 9.5.

Thời điểm One UI 9.5 chính thức được triển khai

Để xác định một phần mềm được phân loại là Beta, bản thử nghiệm mới nhất của Galaxy S26 Ultra có mã S948NKSU6ZZK3, trong đó với chữ Z ở vị trí thứ tư từ phải qua xác nhận rằng đây là firmware beta mà Samsung dự kiến sẽ được cung cấp cho người dùng các thiết bị bán lẻ.

Chương trình thử nghiệm One UI 9.5 beta dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, cụ thể là giữa tháng 12. Tuy nhiên, thời gian phát hành có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm nội bộ, với khả năng Samsung phát hành sớm hơn hoặc trì hoãn đến cuối tháng 12 hoặc tháng 1.

Việc phát hành chính thức One UI 9.5 dự kiến sẽ diễn ra cùng với dòng Galaxy S27 vào năm tới, với lịch ra mắt dự kiến diễn ra vào tháng 1.2027. Tuy nhiên, quá trình cập nhật One UI 9.5 chính thức cho các thiết bị Galaxy hỗ trợ có thể bắt đầu vào khoảng quý 2.