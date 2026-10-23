Samsung chuẩn bị cho One UI 9.5, những mẫu Galaxy nào được cập nhật?

Samsung gần đây cập nhật ứng dụng Samsung Members, vốn cho phép người dùng đăng ký tham gia các chương trình thử nghiệm beta. Một thay đổi đáng chú ý trong giao diện người dùng của ứng dụng này cho thấy chương trình beta cho giao diện One UI 9.5 sắp tới đang đến gần.

Cụ thể, màn hình chính của Samsung Members hiện có một biểu ngữ mới ở phía dưới với nội dung mời gọi người dùng tham gia các chương trình thử nghiệm One UI.

Banner chương trình One UI Beta trước (trái) và sau trên ứng dụng Samsung Members ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên có dấu hiệu cho thấy Samsung có thể phát hành bản One UI 9.5 beta sớm. Vào đầu tháng này, công ty Hàn Quốc đã chính thức đề cập đến One UI 9.5 trong nhật ký thay đổi của một ứng dụng trên Galaxy Store.

Samsung sắp tăng tốc độ triển khai One UI 9.5

Dữ liệu cho thấy quá trình phát triển One UI 9.5 đang diễn ra nhanh chóng hơn so với phiên bản One UI 8.5 trước đây. Theo đó, Samsung đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ One UI 9.5 trên Galaxy S26 từ ngày 10.8, sớm hơn nhiều so với phiên bản One UI 8.5, vốn chỉ được phát hiện vào giữa tháng 9.2025.

Theo SamMobile, chương trình thử nghiệm công khai One UI 8.5 đã bắt đầu vào ngày 8.12.2025. Nếu khoảng thời gian giữa các bản dựng nội bộ đầu tiên và bản beta công khai năm nay vẫn tương tự, điều đó có nghĩa One UI 9.5 beta có thể sẽ ra mắt vào tuần đầu tiên của tháng 11. Lịch phát hành này cũng phù hợp với những tin đồn về việc dòng Galaxy S27 có thể được Samsung ra mắt sớm.

Mặc dù vậy, đây chỉ là những suy đoán và không thể xác định chính xác ngày ra mắt chương trình beta cho đến khi Samsung có thông báo chính thức. Sẽ không bất ngờ khi dòng Galaxy S26 sẽ nhận được bản One UI 9.5 beta ngay từ ngày đầu tiên. Vẫn chưa rõ liệu dòng Galaxy Z8 cũng nhận được đồng thời One UI 9.5 beta với Galaxy S26 giống như những gì xảy ra với dòng Galaxy Z7 vào năm ngoái hay không.