Samsung đang nỗ lực nâng cao bảo mật cho dòng điện thoại Galaxy bằng cách tích hợp các công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) mới, đặc biệt với phiên bản One UI 9.5 xuất hiện lần đầu tiên trên Galaxy S27 vào đầu năm sau.

Samsung sẵn sàng đưa cuộc chiến chống cuộc gọi lừa đảo lên tầm cao mới ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo SammyGuru, bản cập nhật One UI 9 hiện tại đã giới thiệu tính năng cảnh báo người dùng về các nỗ lực lừa đảo tiềm ẩn trong khi thực hiện cuộc gọi. Giờ đây, công ty Hàn Quốc đang phát triển một tính năng hữu ích khác nhằm giúp người dùng nhận diện các cuộc gọi giả mạo.

Được gọi là Caller device check, tính năng mới sẽ được tích hợp vào ứng dụng Phone của điện thoại Galaxy chạy phiên bản One UI 9.5. Báo cáo từ Android Authority cho thấy, tính năng này sử dụng công nghệ RCS để xác minh xem cuộc gọi đến có thực sự xuất phát từ số điện thoại đã lưu trong danh bạ hay không, từ đó giúp ngăn chặn những kẻ lừa đảo giả mạo số điện thoại để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Cách hoạt động của tính năng mới trên điện thoại Galaxy

Cụ thể, nếu một kẻ lừa đảo gọi điện và giả vờ là người thân hoặc bạn bè, điện thoại của người dùng sẽ kiểm tra tính xác thực của cuộc gọi. Nếu thiết bị không thể xác minh, người dùng sẽ nhận được cảnh báo rằng cuộc gọi có thể gây hại. Quá trình xác minh này diễn ra trực tiếp trên điện thoại thông qua RCS mà không cần gửi thông tin liên hệ hay nội dung cuộc gọi đến máy chủ của Samsung.

Trong thực tế, đây là tính năng được giới thiệu lần đầu tiên trên điện thoại Google Pixel vào đầu năm nay. Giờ đây, Samsung đang chuẩn bị đưa nó lên các thiết bị Galaxy. Tuy nhiên, chức năng kiểm tra này có một hạn chế là chỉ hoạt động với các số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không áp dụng cho các số không xác định.

Mặc dù vậy, ứng dụng Phone cũng đã có sẵn hệ thống phát hiện cuộc gọi rác để nhận diện các cuộc gọi đáng ngờ từ những số lạ thông qua phiên bản One UI 9. Với những nỗ lực này, Samsung đang cố gắng bảo vệ người dùng để không trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo đang ngày càng trở nên phổ biến.