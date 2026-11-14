Nhiều điện thoại Samsung Galaxy sắp được cập nhật One UI 9.5

Theo Sammyfans, Samsung đang tiến hành mở rộng chương trình thử nghiệm One UI 9.5, dựa trên nền tảng Android 17, trước thềm ra mắt dòng Galaxy S27. Chương trình thử nghiệm này đã bắt đầu với dòng Galaxy S26 vào đầu tháng 11, nhưng hiện đã mở rộng sang nhiều mẫu cao cấp và tầm trung khác.

Samsung đang đẩy nhanh việc thử nghiệm bản cập nhật One UI 9.5 ẢNH: TẠO BỞI AI

Mặc dù One UI 9.5 chỉ chính thức được phát hành vào đầu năm sau, nhưng Samsung đã khởi động chương trình thử nghiệm beta sớm. Tính đến ngày 14.11, phiên bản One UI 9.5 beta đang được thử nghiệm nội bộ trên các dòng sản phẩm chủ lực như Galaxy S26 và Galaxy S25. Nhiều khả năng, công ty sẽ chính thức triển khai One UI 9.5 beta công khai cho dòng Galaxy S26 vào cuối tháng 11, sớm hơn so với chương trình beta năm ngoái, vốn diễn ra vào tháng 12.2025.

Trong khi đó, phiên bản beta công khai của One UI 9.5 dành cho dòng Galaxy S25 có thể phải chờ thêm một thời gian. Dựa trên cách triển khai của Samsung trước đây, phiên bản One UI 9.5 beta dành cho Galaxy S25 có thể diễn ra vào đầu năm sau.

Galaxy A17 cũng được Samsung thử nghiệm One UI 9.5

Ngoài ra, chương trình thử nghiệm nội bộ cũng đã được khởi động cho các mẫu máy như Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Galaxy A57 và Galaxy A17 5G. Theo các thông tin rò rỉ, One UI 9.5 sẽ giữ lại nhiều khía cạnh thiết kế và chức năng hiện tại, trong khi những cải tiến lớn hơn có thể sẽ được dành cho phiên bản One UI 10, dự kiến ra mắt cùng với các mẫu điện thoại gập thế hệ tiếp theo vào mùa hè năm sau.

Được biết, Samsung đang nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách làm cho giao diện One UI trở nên gọn gàng và đơn giản hơn. Những điều chỉnh giao diện cốt lõi có thể sẽ được tích hợp trong One UI 10, phiên bản giao diện dựa trên nền tảng Android 18. Chương trình thử nghiệm Beta sẽ cho phép người dùng Samsung trải nghiệm sớm những thay đổi này, mặc dù nhiều tính năng chỉ giới hạn trên các mẫu cao cấp.