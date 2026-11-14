4 thủ phạm khiến điện thoại Samsung mất dần hiệu năng

Mặc dù là một trong những nhà sản xuất smartphone hàng đầu, nhưng các thiết bị của Samsung vẫn có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất. Nguyên nhân có thể do hạn chế về phần cứng, chẳng hạn như dung lượng RAM hoặc bộ nhớ trong không đủ, hoặc do vấn đề tối ưu hóa với giao diện One UI. Để cải thiện tình trạng này, người dùng cần tìm hiểu các nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng chậm máy, từ đó có thể kiểm soát, quản lý hoặc khắc phục.

Hiệu năng suy giảm khiến trải nghiệm điện thoại kém hơn ẢNH: KHƯƠNG NHA

Phụ thuộc nhiều vào RAM ảo

RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) rất quan trọng cho các hoạt động hằng ngày. Đối với smartphone, 8 GB bộ nhớ RAM được xem là mức tối thiểu, trong khi 12 GB được xem là lý tưởng. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu điện thoại đều có tùy chọn RAM cao, đặc biệt trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng mạnh hiện nay. Ví dụ, Galaxy A17 5G được bán với giá 4,6 triệu đồng cho bản RAM 4 GB, có thể gây hạn chế trong hiệu suất.

Samsung đã phát triển công nghệ RAM ảo nhằm chuyển đổi một phần bộ nhớ trong thành RAM ảo, giúp 4 GB RAM hoạt động như 6 GB đến 8 GB. Tuy nhiên, việc sử dụng RAM ảo có thể làm tăng tải cho CPU, dẫn đến hiệu suất chậm hơn, đặc biệt trên các thiết bị giá rẻ. Do đó, nếu đã có đủ RAM, việc tắt tính năng này có thể là một giải pháp hợp lý.

Không cập nhật phần mềm

Mặc dù không phải lúc nào cập nhật cũng giúp cải thiện hiệu suất ngay lập tức, nhưng việc không cập nhật có thể khiến người dùng bỏ lỡ các bản vá bảo mật và cải tiến phần mềm. Trong khi đó, các ứng dụng cũ cũng có thể gặp khó khăn khi tương thích với hệ điều hành mới, dẫn đến hiện tượng giật lag. Do đó, hãy đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật để tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật.

Các bản cập nhật đóng vai trò quan trọng đối với thiết bị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Thiếu dung lượng lưu trữ

Đây được xem là vấn đề nghiêm trọng đối với các mẫu điện thoại Samsung cao cấp kể từ thế hệ Galaxy S21, vốn không đi kèm khe cắm thẻ SD, do đó việc quản lý dung lượng lưu trữ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Để điện thoại có thể hoạt động trơn tru, người dùng cần có đủ không gian trong bộ nhớ nhằm xử lý các tệp tạm thời và bộ nhớ đệm ứng dụng. Khi bộ nhớ gần đầy, điện thoại sẽ chậm lại do quá trình thu hồi và xóa dữ liệu cũ. Theo khuyến cáo, người dùng nên giữ lại từ 10 đến 15% dung lượng bộ nhớ trong để tránh gặp phải các điểm nghẽn hiệu năng.

Vấn đề về nhiệt độ

Hiện tượng hao pin và quá nhiệt thường có mối liên hệ với nhau. Nhiệt độ cao có thể là sản phẩm phụ của quá trình sạc và xả, nhưng cũng có thể do hạn chế của chip xử lý hoặc các tác vụ tiêu tốn nhiều năng lượng. Nếu thiết bị liên tục tạo ra nhiệt mà không thể làm mát, hiệu suất ứng dụng sẽ bị giảm.

Các thiết bị Samsung sử dụng các cơ chế làm mát như buồng hơi và lớp than chì để giữ nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, khi nhiệt tích tụ, điện thoại sẽ tự động giảm hiệu năng để bảo vệ phần cứng. Trong trường hợp này, người dùng cần giảm công suất hoặc tìm cách làm mát thiết bị mà không cần tắt máy.