Cách Singapore làm mát văn phòng không cần điều hòa truyền thống

Nhiều nhân viên văn phòng tại Singapore không hề hay biết rằng hệ thống dầm trần làm mát đang giúp họ duy trì sự thoải mái, đồng thời mang lại một giải pháp yên tĩnh hơn so với điều hòa truyền thống. Theo tờ Japan Times, nhiều người ban đầu chỉ nghĩ rằng những đường ống và tấm ốp lộ ra ngoài chỉ mang tính thẩm mỹ, nhưng không biết rằng đó là một hệ thống làm mát kín đáo.

Tòa nhà Paya Lebar Green đang sử dụng hệ thống dầm làm mát chủ động ẢNH: DP Architects

Cao 8 tầng, tòa nhà Paya Lebar Green sử dụng hệ thống dầm làm mát chủ động để duy trì nhiệt độ văn phòng ở mức khoảng 24°C. Các nhà thiết kế từ DP Architects cho biết hệ thống này tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với điều hòa không khí thông thường. Hệ thống hoạt động bằng cách hút không khí ấm trong phòng qua các cuộn dây trên trần nhà, sau đó đưa không khí đã được làm mát trở lại hệ thống tuần hoàn. Nước được bơm qua các cuộn dây này sẽ được làm lạnh tại một nhà máy ở tầng trên cùng.

Giải pháp thay thế điều hòa không khí đầy hứa hẹn

Tại Singapore, tỷ lệ sở hữu máy điều hòa không khí bình quân đầu người cao hơn so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, với khoảng 99% hộ gia đình tư nhân có máy điều hòa. Các nghiên cứu cho thấy các tòa nhà tiêu tốn từ 40% đến 60% năng lượng cho việc làm mát, trong khi ngành xây dựng đóng góp một phần năm lượng khí thải gây ô nhiễm của cả nước.

Việc sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng cho điều hòa không khí truyền thống cũng góp phần làm tăng hiệu ứng nhà kính. Được gọi là làm mát bằng dịch chuyển thụ động, hệ thống làm mát mới của Singapore sử dụng các cuộn dây trên trần nhà để làm mát không khí, giúp giảm sự phụ thuộc vào quạt cơ học, từ đó tiết kiệm điện năng và giảm tiếng ồn.

"Chúng tôi thậm chí không nhận ra hệ thống làm mát không khí khác biệt đến mức nào vì nó hoạt động rất trơn tru; về mặt nhiệt độ, nó lý tưởng cho mọi người trong văn phòng", một nhân viên chia sẻ.

Singapore hiện tích cực ủng hộ các giải pháp thay thế cho hệ thống làm mát truyền thống. Một nghiên cứu của chính phủ nước này vào năm 2024 cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 48%. Đến giữa năm 2026, ít nhất 33 tòa nhà công cộng và 14 tòa nhà tư nhân sẽ áp dụng công nghệ làm mát thay thế.