Vì sao laptop hoạt động mượt khi cắm điện nhưng ì ạch khi dùng pin?

Nhiều người dùng laptop nhận thấy rằng khi cắm điện, thiết bị hoạt động mượt mà hơn. Tuy nhiên, ngay khi rút dây nguồn và chuyển sang sử dụng pin, hiệu suất của laptop thường giảm sút đáng kể, ngay cả khi không kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game, làm việc với bảng tính lớn hoặc chỉnh sửa video.

Nếu muốn laptop "tăng tốc", người dùng nên cắm với nguồn điện thay vì sử dụng pin ẢNH: TẠO BỞI AI

Nguyên nhân chính của hiện tượng hiệu suất giảm mạnh là do pin không cung cấp đủ năng lượng để laptop hoạt động ở công suất tối đa. Khi không cắm sạc, laptop tự động giảm hiệu năng của CPU bằng cách giảm tốc độ để tiết kiệm điện năng. Ví dụ, một laptop chơi game có thể tiêu thụ tới 200W khi chơi game ở cài đặt tối đa, trong khi pin chỉ có công suất tối đa 90W. Kết quả là khi rút sạc, hiệu suất CPU bị giảm, dẫn đến tốc độ khung hình giảm mạnh.

Kênh YouTube Jerrod's Tech đã thực hiện các bài kiểm tra trên nhiều laptop chơi game khác nhau bằng công cụ chấm điểm hiệu năng Cinebench 2024. Kết quả cho thấy, hiệu suất laptop thực sự giảm khi sử dụng pin, đặc biệt là hiệu suất đa nhân, với điểm số chấm điểm giảm đi một nửa hoặc hơn trong nhiều trường hợp khi không cắm điện.

Cách tối ưu hiệu suất laptop khi sử dụng pin

Để cải thiện hiệu suất khi sử dụng pin, người dùng có thể thay đổi cài đặt nguồn. Trên Windows, vào Settings > System và mở rộng phần Power Mode, sau đó kéo xuống và chọn Best Performance khi sử dụng pin. Đối với MacBook, vào System Settings > Battery và cuộn xuống để chuyển Low Power Mode sang Never.

Lưu ý: Riêng với một số dòng MacBook Pro cao cấp (M1 Max, M4 Pro, M5 Max…), người dùng còn được cung cấp chế độ High Power Mode nhằm tăng tốc độ máy, tuy nhiên lựa chọn này có thể gây tiếng ồn quạt khi hoạt động nặng.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng việc thay đổi các cài đặt này có thể làm hao pin nhanh hơn. Bên cạnh đó, nếu hiệu suất giảm khi không cắm sạc, nguyên nhân có thể vì pin đã hỏng. Theo ước tính, thời gian sử dụng trung bình của pin laptop là từ 2 đến 5 năm. Nếu pin đã qua thời gian này, hãy cân nhắc việc thay pin mới để khắc phục vấn đề.