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    Lý do điện thoại Samsung xuất hiện biểu tượng cuộc gọi kèm Wi-Fi

    Kiến Văn
    Kiến Văn

    Người dùng Samsung có thể gọi điện qua Wi-Fi thay vì mạng di động, miễn là thiết bị và nhà mạng hỗ trợ tính năng này.

    Điện thoại Samsung sở hữu nhiều biểu tượng và chỉ báo mà người dùng cần nắm rõ. Trong số này, một số biểu tượng như Wi-Fi và Bluetooth khá quen thuộc. Tuy nhiên, có những biểu tượng ít phổ biến hơn mà người dùng có thể chưa biết đến, chẳng hạn như biểu tượng điện thoại có Wi-Fi nhỏ ở góc trên bên phải. Biểu tượng này nhằm cho biết tính năng gọi điện qua Wi-Fi đã được kích hoạt.

    Đây là lý do điện thoại Samsung xuất hiện biểu tượng cuộc gọi kèm Wi-Fi - Ảnh 1.

    Không phải nhà mạng nào cũng hỗ trợ tính năng gọi điện qua Wi-Fi

    ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

    Gọi điện qua Wi-Fi là một tính năng hữu ích giúp người dùng thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn thông qua kết nối Wi-Fi mà không cần dựa vào mạng di động. Đây là tính năng tiện lợi, đặc biệt khi người dùng ở khu vực không có sóng di động. Tuy nhiên, để sử dụng tính năng này, người dùng vẫn cần lắp thẻ SIM hoặc kích hoạt eSIM, cùng kết nối Wi-Fi phải đủ mạnh.

    Cách bật hoặc tắt gọi điện qua Wi-Fi trên điện thoại Samsung

    Để bật hoặc tắt tính năng gọi điện qua Wi-Fi trên điện thoại Samsung, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

    • Đảm bảo đã lắp thẻ SIM hoặc kích hoạt eSIM.
    • Kết nối điện thoại với Wi-Fi.
    • Mở khóa điện thoại và vào phần Settings.
    • Chọn mục Connections > Wi-Fi Calling để bật hoặc tắt tính năng.

    Ngoài ra, người dùng cũng có thể bật tính năng này thông qua bảng cài đặt nhanh của điện thoại Samsung bằng cách vuốt xuống từ đầu màn hình hai lần. Một số mẫu điện thoại còn cho phép truy cập tính năng qua cài đặt của ứng dụng điện thoại.

    Với một số nhà mạng, người dùng cần bật VoLTE (Voice over Long Term Evolution) để kích hoạt gọi điện qua Wi-Fi để cải thiện chất lượng âm thanh cuộc gọi. Tùy thuộc vào nhà mạng, cách thay đổi cài đặt gọi qua Wi-Fi có thể khác nhau. Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn này trong phần Settings > Connections > Wi-Fi Calling, hoặc trong các tùy chọn mạng chuyển vùng (Roaming).

    Việc nắm rõ các biểu tượng và cách sử dụng tính năng gọi điện qua Wi-Fi sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa khả năng của điện thoại Samsung.

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