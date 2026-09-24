    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệTin tức công nghệ

    Những thủ phạm khiến gói data smartphone nhanh chóng cạn kiệt

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Một số hoạt động quen thuộc trên smartphone tiêu thụ dữ liệu nhiều hơn đáng kể, đặc biệt khi người dùng không kết nối Wi-Fi.

    Theo báo cáo của Ericsson về lưu lượng dữ liệu di động, thế giới hiện tiêu thụ khoảng 150 - 200 exabyte dữ liệu di động mỗi tháng, tương đương với 150 - 200 triệu terabyte. Dự báo, con số này sẽ tăng lên 328 exabyte vào năm 2031, tức cao gấp đôi so với hiện tại. Trung bình, mỗi smartphone tiêu thụ hơn 20 GB dữ liệu mỗi tháng, tăng mạnh từ 4,9 GB chỉ vài năm trước.

    Những thủ phạm khiến gói data smartphone nhanh chóng cạn kiệt - Ảnh 1.

    Xem video trực tuyến thuộc nhóm ứng dụng tiêu hao nhiều dữ liệu di động nhất

    ẢN1H: REUTERS

    Nội dung báo cáo chỉ ra rằng, người dùng sử dụng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, từ việc chơi game đến xem video trên TikTok, khiến không có ứng dụng nào chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, một số hoạt động tiêu tốn nhiều dữ liệu nhất bao gồm xem video trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, gọi video, cập nhật phần mềm, sao lưu đám mây và phát nhạc trực tuyến.

    YouTube ngốn dữ liệu di động nhất khi phát video

    Trong số các dịch vụ phát video tiêu hao dữ liệu di động, YouTube là nền tảng phổ biến nhất. Ở độ phân giải thấp (360p), YouTube tiêu thụ khoảng 500 MB mỗi giờ, ở 720p là 2 GB, Full HD là 3 GB, và 4K UHD có thể tiêu tốn hơn 15 GB cho mỗi giờ xem. Netflix tiêu thụ ít dữ liệu hơn, với 300 MB mỗi giờ ở chế độ chất lượng thấp và lên đến 7 GB ở chế độ Ultra HD. Amazon Prime Video cũng có ba tùy chọn chất lượng video, với mức tiêu thụ từ 0,72 GB đến gần 6,8 GB mỗi giờ.

    Các cuộc gọi video, đặc biệt là trên nền tảng như Zoom, cũng tiêu tốn nhiều dữ liệu di động. Một cuộc gọi Zoom cá nhân có thể tiêu thụ từ 540 MB đến hơn 1,62 GB mỗi giờ, tùy thuộc vào độ phân giải. Trong khi đó, việc sử dụng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Facebook cũng có mức tiêu thụ dữ liệu khác nhau, với TikTok tiêu tốn khoảng 750 MB đến 1 GB mỗi giờ và Instagram có thể sử dụng đến 1,5 GB.

    Ngoài ra, việc cập nhật phần mềm và sao lưu đám mây cũng là những nguyên nhân tiêu tốn dữ liệu đáng kể, với các bản cập nhật iOS có thể lên tới 12 GB. Trong khi đó, phát nhạc trực tuyến sử dụng ít dữ liệu hơn, với Spotify tiêu tốn khoảng 144 MB cho mỗi giờ ở chất lượng cao nhất.

    Người dùng có thể giảm mức tiêu thụ dữ liệu bằng cách tải xuống nội dung qua Wi-Fi để phát lại sau này, từ đó giúp tiết kiệm gói dữ liệu di động của mình.

    Tin liên quan

    Giải pháp liên lạc khi tài khoản điện thoại hết tiền, hết dung lượng data

    Giải pháp liên lạc khi tài khoản điện thoại hết tiền, hết dung lượng data

    Điện thoại ngày càng thông minh, mạng 4G và 5G đã phủ rộng khắp, nhưng khi tài khoản hết tiền hoặc gói data cạn dung lượng, việc liên lạc vẫn có thể bị gián đoạn đúng lúc cần nhất.

    Khám phá thêm chủ đề

    smartphone dữ liệu di động nghiên cứu ứng dụng di động Dịch vụ trực tuyến

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận