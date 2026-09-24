Những thủ phạm khiến gói data smartphone nhanh chóng cạn kiệt

Theo báo cáo của Ericsson về lưu lượng dữ liệu di động, thế giới hiện tiêu thụ khoảng 150 - 200 exabyte dữ liệu di động mỗi tháng, tương đương với 150 - 200 triệu terabyte. Dự báo, con số này sẽ tăng lên 328 exabyte vào năm 2031, tức cao gấp đôi so với hiện tại. Trung bình, mỗi smartphone tiêu thụ hơn 20 GB dữ liệu mỗi tháng, tăng mạnh từ 4,9 GB chỉ vài năm trước.

Xem video trực tuyến thuộc nhóm ứng dụng tiêu hao nhiều dữ liệu di động nhất ẢN1H: REUTERS

Nội dung báo cáo chỉ ra rằng, người dùng sử dụng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, từ việc chơi game đến xem video trên TikTok, khiến không có ứng dụng nào chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, một số hoạt động tiêu tốn nhiều dữ liệu nhất bao gồm xem video trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, gọi video, cập nhật phần mềm, sao lưu đám mây và phát nhạc trực tuyến.

YouTube ngốn dữ liệu di động nhất khi phát video

Trong số các dịch vụ phát video tiêu hao dữ liệu di động, YouTube là nền tảng phổ biến nhất. Ở độ phân giải thấp (360p), YouTube tiêu thụ khoảng 500 MB mỗi giờ, ở 720p là 2 GB, Full HD là 3 GB, và 4K UHD có thể tiêu tốn hơn 15 GB cho mỗi giờ xem. Netflix tiêu thụ ít dữ liệu hơn, với 300 MB mỗi giờ ở chế độ chất lượng thấp và lên đến 7 GB ở chế độ Ultra HD. Amazon Prime Video cũng có ba tùy chọn chất lượng video, với mức tiêu thụ từ 0,72 GB đến gần 6,8 GB mỗi giờ.

Các cuộc gọi video, đặc biệt là trên nền tảng như Zoom, cũng tiêu tốn nhiều dữ liệu di động. Một cuộc gọi Zoom cá nhân có thể tiêu thụ từ 540 MB đến hơn 1,62 GB mỗi giờ, tùy thuộc vào độ phân giải. Trong khi đó, việc sử dụng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Facebook cũng có mức tiêu thụ dữ liệu khác nhau, với TikTok tiêu tốn khoảng 750 MB đến 1 GB mỗi giờ và Instagram có thể sử dụng đến 1,5 GB.

Ngoài ra, việc cập nhật phần mềm và sao lưu đám mây cũng là những nguyên nhân tiêu tốn dữ liệu đáng kể, với các bản cập nhật iOS có thể lên tới 12 GB. Trong khi đó, phát nhạc trực tuyến sử dụng ít dữ liệu hơn, với Spotify tiêu tốn khoảng 144 MB cho mỗi giờ ở chất lượng cao nhất.

Người dùng có thể giảm mức tiêu thụ dữ liệu bằng cách tải xuống nội dung qua Wi-Fi để phát lại sau này, từ đó giúp tiết kiệm gói dữ liệu di động của mình.