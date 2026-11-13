Galaxy S25 sắp được nâng cấp One UI 9.5

Theo Sammyfans, Samsung đã chính thức khởi động quá trình phát triển bản cập nhật One UI 9.5 cho dòng điện thoại Galaxy S25, trong khi tiếp tục triển khai One UI 9.0 (dựa trên Android 17) cho các thiết bị Galaxy đủ điều kiện.

Bản thử nghiệm của One UI 9.5 sẽ sớm đến với người dùng Galaxy S25 ẢNH: SAMSUNG

Ghi nhận từ nguồn rò rỉ đáng tin cậy @fahadalijaved trên X, ba bản dựng nội bộ của One UI 9.5 đã được phát hiện dành cho Galaxy S25 Ultra trên một nền tảng thử nghiệm. Các bản dựng này được nhận diện với các mã phiên bản kết thúc bằng EZKC, EZKD và EZKG, có nghĩa Samsung đã bắt đầu thử nghiệm phần mềm mới cho dòng sản phẩm chủ lực của mình.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về các tính năng mới mà One UI 9.5 sẽ mang lại, nhưng các rò rỉ trước đây đã gợi ý về một số thay đổi sẽ đến trong giao diện người dùng, kết hợp các tính năng và cải tiến mới cho các ứng dụng của Samsung.

Hiện tại, Samsung cũng đang chuẩn bị cho việc ra mắt chương trình thử nghiệm One UI 9.5 beta chính thức cho dòng Galaxy S26. Công ty dự kiến làm điều tương tự với One UI 9.5 beta cho dòng Galaxy S25 trước khi phát hành bản cập nhật ổn định. Tuy nhiên, thời gian phát hành chính thức cho cả bản beta và bản ổn định vẫn chưa được công bố.

Việc phát hiện ba bản dựng nội bộ của One UI 9.5 là tín hiệu tích cực cho người dùng Galaxy S25, cho thấy Samsung đang tiến gần hơn đến việc phát hành bản cập nhật phần mềm tiếp theo đến người dùng các mẫu điện thoại cao cấp mà công ty ra mắt vào đầu năm 2025.