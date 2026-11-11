Tính năng nên bật giúp điện thoại Samsung Galaxy an toàn hơn

Về bản chất, kết nối cáp USB không chỉ truyền năng lượng sạc pin mà còn thiết lập một đường truyền dữ liệu hai chiều giữa thiết bị và nguồn sạc. Khi sạc pin tại các địa điểm công cộng, người dùng đối mặt nguy cơ cổng sạc bị xâm nhập để đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc vào máy, chiêu trò này còn được gọi là 'Juice jacking'. Để đối phó với mối hiểm họa này, Samsung đã tích hợp sẵn công cụ bảo vệ Auto Blocker nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua cổng kết nối.

Samsung Galaxy có thể ngăn mã độc từ cổng sạc với Auto Blocker

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 10.2023 cùng giao diện One UI 6 dưới dạng tính năng tùy chọn, Auto Blocker đã chính thức được kích hoạt theo mặc định kể từ phiên bản One UI 6.1.1 phát hành tháng 7.2024 trên các dòng máy xuất xưởng mới. Tuy nhiên, các thiết bị đời cũ sau khi nâng cấp phần mềm vẫn cần người dùng tự gạt công tắc kích hoạt thủ công trong mục cài đặt. Bên cạnh việc phòng vệ cổng USB, thiết lập này còn ngăn chặn việc cài đặt các ứng dụng trái phép chưa qua xác minh từ bên ngoài Galaxy Store và Google Play Store.

Điện thoại Galaxy có thể ngăn mã độc từ cổng sạc với Auto Blocker ẢNH: SAMSUNG

Người dùng có thể kích hoạt bằng cách vào Cài đặt (Settings), chọn Bảo mật và quyền riêng tư (Security and privacy) rồi bật tùy chọn Auto Blocker ở ngay đầu trang. Việc kích hoạt lá chắn bảo mật này đồng nghĩa người dùng sẽ không thể cài đặt file APK từ các kho bên thứ ba như F-Droid dù vẫn tải về bình thường. Người dùng được khuyến cáo không nên tắt các tính năng an ninh tích hợp sẵn, nhất là khi công cụ này hoạt động ăn ý với tính năng chặn cuộc gọi rác của Samsung.

Đối với các thiết bị vận hành One UI 6.1.1 trở lên, hệ thống cung cấp thêm tùy chọn Hạn chế tối đa (Maximum restrictions) ở cuối trang thiết lập để tăng cường khả năng phòng vệ. Khi kích hoạt, tính năng sẽ quét virus trong ứng dụng, chặn cấp quyền quản trị, đồng thời chặn xem trước liên kết trong Samsung Messages và khóa các album chia sẻ trên kho hình ảnh Samsung Gallery. Cơ chế này cũng tự động xóa dữ liệu vị trí khi gửi ảnh, đồng thời chặn kết nối mạng 2G và ngăn máy tự kết nối lại các mạng Wi-Fi không an toàn.

Dù các cuộc tấn công Juice jacking trong thực tế không quá phổ biến và tùy chọn hạn chế tối đa không bắt buộc cho nhu cầu thường nhật, đây vẫn là giải pháp thiết thực để chủ động bảo vệ thiết bị. Tính năng cho phép mỗi người dùng Galaxy tự do điều chỉnh mức độ an toàn theo mong muốn, giúp chiếc điện thoại trở nên kiên cố hơn trước các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.