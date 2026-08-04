Người dùng di động được khuyến cáo ngừng nhắn tin SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) đã tồn tại từ năm 1992, thời điểm mà điện thoại di động còn thô sơ và cồng kềnh. Tuy nhiên, khi mà công nghệ phát triển nhanh chóng, SMS đã trở nên lỗi thời và không còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng hiện đại.

Mặc dù vẫn được dùng phổ biến khi hàng tỉ tin nhắn SMS được gửi mỗi ngày, nhiều quốc gia trên thế giới đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng các ứng dụng nhắn tin của bên thứ ba để liên lạc như WhatsApp, Signal hay Instagram.

Ngày càng nhiều người dùng rời bỏ nhắn tin qua SMS vì tồn tại nhiều hạn chế ẢNH: K. VĂN

Những nhược điểm đáng chú ý của tin nhắn SMS

Bắt nguồn từ một số lý do chính dưới đây, người dùng có thể tính đến việc từ bỏ SMS và chuyển sang các ứng dụng nhắn tin hiện đại và an toàn hơn.

Thiếu tính năng: SMS chỉ cho phép gửi tối đa 160 ký tự (còn 70 nếu có dấu) và không hỗ trợ gửi hình ảnh, video hay âm thanh. Trong khi đó, các ứng dụng nhắn tin hiện đại cung cấp nhiều tính năng như gọi video, gửi ảnh tự hủy, thậm chí cả thông báo xác nhận trạng thái đã đọc.

Vấn đề bảo mật: SMS không được mã hóa khiến tin nhắn của người dùng dễ bị nghe lén. Các tin tặc có thể dễ dàng truy cập vào nội dung tin nhắn của người dùng chỉ với số điện thoại. Ngược lại, nhiều ứng dụng nhắn tin hiện đại hỗ trợ mã hóa đầu cuối, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi sự xâm nhập.

Nguy cơ bị tấn công: Tin nhắn SMS dễ bị chặn và giả mạo, cho phép tin tặc gửi tin nhắn lừa đảo (smishing) đến điện thoại của người dùng, khiến những người không am hiểu dễ bị lừa hoặc mất thông tin nhạy cảm.

Thư rác và lừa đảo: SMS là môi trường lý tưởng cho các tin nhắn lừa đảo, trong khi các ứng dụng nhắn tin hiện đại thường có tính năng lọc thư rác tốt hơn, giúp bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa.

Nhiều lựa chọn thay thế: Các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Signal và Telegram không chỉ an toàn hơn mà còn cung cấp nhiều tính năng vượt trội so với SMS. Chúng hỗ trợ mã hóa, cho phép người dùng gửi tin nhắn không giới hạn ký tự và nhiều loại phương tiện khác nhau.

Với những lý do trên, đã đến lúc người dùng nên từ bỏ SMS và chuyển sang sử dụng các ứng dụng nhắn tin hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao trải nghiệm giao tiếp của mình.