'Ổ lừa đảo' trực tuyến bị phát hiện vì ‘quá ồn ào’ khi đi du lịch

Đầu tháng 6.2026, một nhóm người ngoại quốc xuất hiện tại khu vực xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) tụ tập ăn uống, giao lưu. Sự huyên náo bất thường khiến người dân nghi ngờ, bèn thông báo cho cảnh sát khu vực.

Qua xác minh nhanh, công an xã lập tức chuyển thông tin tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Manh mối này trở thành mắt xích quan trọng để kịp thời ngăn chặn một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

"Đại bản doanh" của nhóm lừa đảo chưa kịp vận hành thì bị công an triệt phá ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đường dây tội phạm bị triệt phá

Đại tá Bùi Minh Tiến, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết sau khi nhận thông tin, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ, phân loại, thì phát hiện có tới 18 đối tượng nhập cảnh trái phép, không có giấy tờ, hộ chiếu; đặc biệt là có 3 đối tượng truy nã mang quốc tịch Trung Quốc.

Nhóm người trên có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Bị chính quyền sở tại quyết liệt triệt phá, các đối tượng dịch chuyển địa bàn sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, Việt Nam được chúng lựa chọn.

Theo đại tá Tiến, thủ đoạn nhập cảnh trái phép của đường dây này rất tinh vi. Các đối tượng chia nhỏ người, rải rác qua nhiều thời điểm, "đi chui" qua khu vực biên giới phía nam thay vì đường chính ngạch.

Dù có nhiều tốp song tất cả đều không quen biết nhau. Sau khi vào được Việt Nam, các đối tượng thuê phương tiện công cộng, chủ yếu là taxi, để di chuyển. Mỗi tốp có một đầu mối phụ trách, hẹn gặp nhau ở Hà Nội.

Để che giấu hoạt động, nhóm đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Thời điểm khám xét, công an tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ…

Những trang thiết bị trên được nhóm đối tượng mua sắm, lắp đặt hòng lập "đại bản doanh" mới để vận hành đường dây lừa đảo.

Lần theo dấu vết, công an xác định các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ hồi tháng 5, đi qua nhiều địa phương. Khi đến Phú Thọ, chỉ một ngày sau đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. "Trong lúc chờ hoàn thiện địa điểm lừa đảo mới, các đối tượng được cho đi du lịch, chưa kịp quay về thì bị công an phát hiện", đại tá Tiến chia sẻ.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc kịp thời phát hiện nhóm đối tượng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, khởi tố 4 bị can, trong đó có một người nước ngoài.

Đại tá Bùi Minh Tiến, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: PHÚC BÌNH

Phát động quần chúng tố giác khi thấy biểu hiện lạ

Để có thể triệt phá vụ án nêu trên, một trong những manh mối đầu tiên, có ý nghĩa quyết định, chính là tin báo từ người dân.

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh để kiểm soát tốt người nước ngoài cư trú trên địa bàn, công an tỉnh xác định phải bám vào nhiều trụ cột.

Bên cạnh nghiệp vụ của lực lượng công an và sự phối hợp giữa các ban, ngành, việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc cũng rất quan trọng.

Cơ quan công an kêu gọi mọi người dân, cơ sở kinh doanh lưu trú khi phát hiện người nước ngoài có biểu hiện lạ, hành vi lạ, thì cần báo ngay cho lực lượng chức năng ở cơ sở để kịp thời nắm bắt, ngăn chặn nếu có vi phạm.

Thông tin thêm, đại tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, nói đơn vị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và công an tỉnh xây dựng các quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài.

Mới đây, một hội nghị tuyên truyền được công an chủ trì tổ chức, với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, góp phần nâng cao nhận thức trong lĩnh vực này.