OnePlus 16 cấu hình khủng xuất hiện trước tin đồn bị sáp nhập

Theo Digitaltrends, báo cáo từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho thấy OnePlus 16 dự kiến sẽ được trang bị camera zoom kính tiềm vọng 200 MP, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và viên pin khổng lồ lên đến 9.000 mAh. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một bước tiến lớn về phần cứng trong năm nay.

Mẫu kế nhiệm OnePlus 15 sẽ được ra mắt vào cuối năm nay?

Dẫu vậy, sự xuất hiện của OnePlus 16 vẫn gây ra nhiều nghi vấn trong bối cảnh có tin đồn cho biết OnePlus đang thu hẹp hoạt động trước khi sáp nhập với Realme, dưới sự quản lý của OPPO. Hiện tại, OnePlus vẫn chưa công bố thông tin chính thức về OnePlus 16 hay thời điểm ra mắt sản phẩm.

Nhiều thông số khiến OnePlus 16 trở nên nổi bật

Thông số kỹ thuật bị rò rỉ cho thấy OnePlus 16 sẽ có camera chính 50 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele 200 MP, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chụp ảnh ấn tượng. Đối với màn hình, sản phẩm có thể sử dụng tấm nền BOE phẳng với tần số quét cao, thậm chí lên đến 240 Hz, mặc dù con số cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Hơn nữa, thiết bị cũng dự kiến đi kèm viên pin 9.000 mAh - một con số ấn tượng cho một chiếc smartphone ở phân khúc cận cao cấp.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý thông tin nói trên chỉ là tin đồn, có nghĩa các thông số hoàn toàn có thể thay đổi trước khi OnePlus 16 chính thức ra mắt. Trong số này, các thông tin về camera, pin, chip và màn hình sẽ chỉ được xác định khi OnePlus công bố sản phẩm.

Vào năm ngoái, OnePlus 15 được giới thiệu vào tháng 11.2025, có nghĩa quý 4 năm nay là thời điểm lý tưởng để chứng kiến sự xuất hiện của OnePlus 16, ít nhất nếu OnePlus không phải sáp nhập vào Realme.

Nếu OnePlus 16 thực sự sở hữu camera 200 MP, pin 9.000 mAh và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, đây chắc chắn là một trong những chiếc smartphone cao cấp thú vị nhất được ra mắt vào cuối năm nay.