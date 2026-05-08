Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

OnePlus 16 cấu hình khủng xuất hiện trước tin đồn bị sáp nhập

Kiến Văn
Kiến Văn
08/05/2026 15:52 GMT+7

Mặc dù chưa chính thức ra mắt nhưng OnePlus 16 đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc cao cấp.

Theo Digitaltrends, báo cáo từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho thấy OnePlus 16 dự kiến sẽ được trang bị camera zoom kính tiềm vọng 200 MP, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và viên pin khổng lồ lên đến 9.000 mAh. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một bước tiến lớn về phần cứng trong năm nay.

OnePlus 16 cấu hình khủng xuất hiện trước tin đồn bị sáp nhập - Ảnh 1.

Mẫu kế nhiệm OnePlus 15 sẽ được ra mắt vào cuối năm nay?

ẢNH: DIGITALTRENDS

Dẫu vậy, sự xuất hiện của OnePlus 16 vẫn gây ra nhiều nghi vấn trong bối cảnh có tin đồn cho biết OnePlus đang thu hẹp hoạt động trước khi sáp nhập với Realme, dưới sự quản lý của OPPO. Hiện tại, OnePlus vẫn chưa công bố thông tin chính thức về OnePlus 16 hay thời điểm ra mắt sản phẩm.

Nhiều thông số khiến OnePlus 16 trở nên nổi bật

Thông số kỹ thuật bị rò rỉ cho thấy OnePlus 16 sẽ có camera chính 50 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele 200 MP, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chụp ảnh ấn tượng. Đối với màn hình, sản phẩm có thể sử dụng tấm nền BOE phẳng với tần số quét cao, thậm chí lên đến 240 Hz, mặc dù con số cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Hơn nữa, thiết bị cũng dự kiến đi kèm viên pin 9.000 mAh - một con số ấn tượng cho một chiếc smartphone ở phân khúc cận cao cấp.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý thông tin nói trên chỉ là tin đồn, có nghĩa các thông số hoàn toàn có thể thay đổi trước khi OnePlus 16 chính thức ra mắt. Trong số này, các thông tin về camera, pin, chip và màn hình sẽ chỉ được xác định khi OnePlus công bố sản phẩm.

Đài Loan truy nã CEO công ty smartphone OnePlus ở Trung Quốc

Vào năm ngoái, OnePlus 15 được giới thiệu vào tháng 11.2025, có nghĩa quý 4 năm nay là thời điểm lý tưởng để chứng kiến sự xuất hiện của OnePlus 16, ít nhất nếu OnePlus không phải sáp nhập vào Realme.

Nếu OnePlus 16 thực sự sở hữu camera 200 MP, pin 9.000 mAh và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, đây chắc chắn là một trong những chiếc smartphone cao cấp thú vị nhất được ra mắt vào cuối năm nay.

Tin liên quan

OnePlus sắp biến mất, dấu chấm hết cho thương hiệu 'flagship killer'

OnePlus sắp biến mất, dấu chấm hết cho thương hiệu 'flagship killer'

Sự hợp nhất giữa OnePlus và Realme có thể thay đổi toàn bộ cục diện smartphone, đặc biệt ở phân khúc tầm trung và cao cấp.

Khám phá thêm chủ đề

ONEPLUS OnePlus 16 Thông số kỹ thuật điện thoại cao cấp realme
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận