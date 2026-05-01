OnePlus sắp biến mất, dấu chấm hết cho thương hiệu 'flagship killer'

OnePlus, thương hiệu nổi bật với cam kết cung cấp điện thoại di động chất lượng cao với mức giá hợp lý, đang đối mặt với những thay đổi lớn. Theo thông tin từ Digital Chat Station trên Weibo, OnePlus sẽ sáp nhập bộ phận sản phẩm và tiếp thị của mình với Realme để tạo thành thực thể duy nhất. Cả hai thương hiệu đều thuộc tập đoàn BBK Electronics Corporation, nơi OPPO là thương hiệu chủ lực.

OnePlus sẽ không còn hoạt động riêng khi được đưa về Realme ẢNH: DIGITALTRENDS

Sự sáp nhập này diễn ra trong bối cảnh OnePlus đang phải đối mặt với những tổn thất tài chính kéo dài trên thị trường quốc tế. Li Jie sẽ lãnh đạo quá trình sáp nhập và báo cáo trực tiếp cho Pete Lau, người đứng sau thương vụ sáp nhập OPPO. Wang Wei và Xu Qi từ Realme sẽ phụ trách hoạt động và tiếp thị.

Thương hiệu mới mọc lên sau khi OnePlus và Realme sáp nhập?

Việc sáp nhập thương hiệu OnePlus cao cấp hơn với thương hiệu giá rẻ Realme đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của thương hiệu này. Trước đây, việc sở hữu hai thương hiệu với các bộ phận riêng biệt đã mang lại lợi nhuận, nhưng điều này hiện không còn hiệu quả. Người dùng có thể cảm thấy thất vọng khi thương hiệu mà họ đã tin tưởng trong nhiều năm có nguy cơ bị xóa sổ.

Trong khi đó, người dùng Realme có thể tìm thấy sự an tâm khi một kỷ nguyên mới của điện thoại di động đang bắt đầu. Với khẩu hiệu tạm dịch "Không bao giờ thỏa hiệp", OnePlus đã thu hút được nhiều người dùng chán ngán với các thương hiệu cũ kỹ.

Giới công nghệ đang chờ đợi xem một thương hiệu mới có thể nổi lên từ sự hợp nhất này hay không. Hiện tại, Realme có khả năng sẽ tiếp tục thống trị thị trường, đặc biệt khi họ đã thiết lập được vị thế vững chắc. Nếu đang sở hữu một chiếc OnePlus, người dùng được khuyến cáo nên giữ lại vì nó sẽ trở thành một phần của lịch sử Android, thời những chiếc điện thoại 'flagship killer' đã được nhắc đến.