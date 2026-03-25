Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

OnePlus sắp rời bỏ thị trường quốc tế?

Kiến Văn
25/03/2026 17:53 GMT+7

Tin đồn xoay quanh việc OnePlus thu hẹp hoạt động quốc tế tiếp tục lan rộng, mặc dù hãng chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Thông tin về sự rút lui của OnePlus bắt đầu xuất hiện vào đầu năm nay, tuy nhiên CEO OnePlus tại Ấn Độ đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng đây là "sai sự thật". Đội ngũ OnePlus Bắc Mỹ cũng đảm bảo rằng họ vẫn hoạt động bình thường, với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng và cập nhật phần mềm được duy trì.

OnePlus sắp rời bỏ thị trường quốc tế? - Ảnh 1.

Thông tin về sự rút lui của OnePlus bắt đầu xuất hiện vào đầu năm nay

ẢNH: ONEPLUS

Tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Yogesh Brar mới đây đã khơi lại cuộc tranh luận trong một bài đăng mới trên tài khoản X của OnePlus. Theo Brar, OnePlus có thể đang chuẩn bị cắt giảm đáng kể hoạt động tại các thị trường trọng điểm, trong khi vẫn giữ nguyên hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Đối với thị trường Ấn Độ, công ty sẽ tập trung vào các thiết bị tầm trung và giá rẻ, trong khi tình hình tại Mỹ, Anh và EU được dự đoán là "không khả quan".

Giờ đây, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi OnePlus vừa chính thức xác nhận với Android Authority rằng Robin Liu đã từ chức CEO công ty.

OnePlus đối mặt áp lực cạnh tranh

OnePlus đã gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế cạnh tranh trong nhiều năm qua. Ban đầu, hãng được thành lập với mục tiêu trở thành đối thủ đáng gờm của các sản phẩm cao cấp nhờ vào giá cả hợp lý, phần cứng mạnh mẽ và phần mềm sạch. Nhưng theo thời gian, hãng đã tăng giá bán và dần đánh mất lợi thế cạnh tranh. Tại thị trường phương Tây, OnePlus phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Samsung, Google và Apple, mà không có mạng lưới phân phối hay sức mạnh tiếp thị tương tự.

Nếu kịch bản mà Brar mô tả trở thành hiện thực, sự rút lui của OnePlus không quá bất ngờ. Tập trung nguồn lực vào Trung Quốc, nơi công ty mẹ của OnePlus là OPPO đã có vị thế vững chắc, bỏ qua các thị trường có lợi nhuận thấp là một chiến lược kinh doanh hợp lý.

Ở thời điểm hiện tại, những tuyên bố từ Brar vẫn chưa được xác minh và OnePlus chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào.

Oppo và OnePlus bị phát hiện sử dụng những công nghệ 5G của Nokia mà không chịu trả phí, vì vậy các công ty Trung Quốc thuộc sở hữu của BBK đã phải tạm dừng bán sản phẩm ở Đức.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận