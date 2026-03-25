OnePlus sắp rời bỏ thị trường quốc tế?

Thông tin về sự rút lui của OnePlus bắt đầu xuất hiện vào đầu năm nay, tuy nhiên CEO OnePlus tại Ấn Độ đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng đây là "sai sự thật". Đội ngũ OnePlus Bắc Mỹ cũng đảm bảo rằng họ vẫn hoạt động bình thường, với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng và cập nhật phần mềm được duy trì.

Thông tin về sự rút lui của OnePlus bắt đầu xuất hiện vào đầu năm nay ẢNH: ONEPLUS

Tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Yogesh Brar mới đây đã khơi lại cuộc tranh luận trong một bài đăng mới trên tài khoản X của OnePlus. Theo Brar, OnePlus có thể đang chuẩn bị cắt giảm đáng kể hoạt động tại các thị trường trọng điểm, trong khi vẫn giữ nguyên hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Đối với thị trường Ấn Độ, công ty sẽ tập trung vào các thiết bị tầm trung và giá rẻ, trong khi tình hình tại Mỹ, Anh và EU được dự đoán là "không khả quan".

Giờ đây, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi OnePlus vừa chính thức xác nhận với Android Authority rằng Robin Liu đã từ chức CEO công ty.

OnePlus đối mặt áp lực cạnh tranh

OnePlus đã gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế cạnh tranh trong nhiều năm qua. Ban đầu, hãng được thành lập với mục tiêu trở thành đối thủ đáng gờm của các sản phẩm cao cấp nhờ vào giá cả hợp lý, phần cứng mạnh mẽ và phần mềm sạch. Nhưng theo thời gian, hãng đã tăng giá bán và dần đánh mất lợi thế cạnh tranh. Tại thị trường phương Tây, OnePlus phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Samsung, Google và Apple, mà không có mạng lưới phân phối hay sức mạnh tiếp thị tương tự.

Nếu kịch bản mà Brar mô tả trở thành hiện thực, sự rút lui của OnePlus không quá bất ngờ. Tập trung nguồn lực vào Trung Quốc, nơi công ty mẹ của OnePlus là OPPO đã có vị thế vững chắc, bỏ qua các thị trường có lợi nhuận thấp là một chiến lược kinh doanh hợp lý.

Ở thời điểm hiện tại, những tuyên bố từ Brar vẫn chưa được xác minh và OnePlus chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào.