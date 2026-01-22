Thêm thương hiệu nổi tiếng sắp rời cuộc chơi smartphone?

Không chỉ Asus, giới công nghệ toàn cầu đang chứng kiến một tâm điểm về khả năng OnePlus có thể không còn tồn tại trên thị trường smartphone. Mọi thứ bắt đầu từ báo cáo của Android Headlines, với việc OnePlus đang bị công ty mẹ OPPO âm thầm "tháo dỡ", tái cấu trúc sâu rộng đến mức có thể làm thay đổi hoàn toàn bản chất thương hiệu.

Thương hiệu OnePlus từng gây tiếng vang với biệt danh 'flagship killer' ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Trước sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, CEO OnePlus Ấn Độ Robin Liu đã lên tiếng trên X, khẳng định các thông tin nói trên là "sai sự thật" và "chưa được kiểm chứng". OnePlus Bắc Mỹ cũng đưa ra thông điệp tương tự, nhấn mạnh hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời các cam kết hỗ trợ người dùng sẽ không thay đổi.

Bất chấp các phủ nhận chính thức, những nghi vấn về sự ra đi của OnePlus vẫn đang hiện hữu. Lịch sử ngành công nghệ từng chứng kiến nhiều thương hiệu như LG hay BlackBerry liên tục trấn an thị trường bằng những tuyên bố "mọi thứ vẫn ổn", nhưng cuối cùng mảng di động của họ đều ngừng lại. Gần đây nhất, Asus cũng đưa ra tuyên bố tương tự, tuy nhiên hãng đã xác nhận ngừng sản xuất smartphone trong cả năm 2026.

Smartphone OnePlus thực sự đang gặp khó

Báo cáo của Android Headlines không chỉ dựa trên suy đoán khi nguồn tin này dẫn số liệu cho thấy doanh số OnePlus toàn cầu giảm khoảng 20% trong năm 2024. Đặc biệt, công ty đóng cửa trụ sở khu vực tại Dallas (Mỹ), trong khi các mẫu được kỳ vọng cao là OnePlus Open 2 và OnePlus 15s dường như đã bị hủy bỏ nhằm cắt giảm chi phí.

Trong nhiều năm qua, OnePlus cũng dần đánh mất hình ảnh "thương hiệu độc lập" từng tạo nên bản sắc riêng. Kể từ sau khi sáp nhập sâu với OPPO vào năm 2021, ranh giới giữa OxygenOS và ColorOS gần như biến mất. Nếu OPPO đang tập trung vào Trung Quốc và loại bỏ các bộ phận bị xem là trùng lặp ở thị trường quốc tế, quá trình này có thể không phải là "đóng cửa" mà là hòa nhập dần với cấu trúc của công ty mẹ.

Được biết, Ấn Độ đang là thị trường hiếm hoi mà OnePlus vẫn giữ được vị thế đáng kể. Công ty vẫn ra mắt các sản phẩm mới, đầu tư truyền thông mạnh và tung ra những mẫu máy như OnePlus 15R với định hướng rõ ràng cho thị trường nội địa. Có vẻ tuyên bố của CEO Robin Liu chỉ nhấn mạnh vào phạm vi khu vực, bởi bản thân OPPO cũng chưa đưa ra thông điệp nhằm trấn an khách hàng.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng OnePlus chưa cần lo lắng về việc cập nhật phần mềm hay hỗ trợ kỹ thuật bị dừng đột ngột. Các cam kết hiện tại vẫn được duy trì.