Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Thêm thương hiệu nổi tiếng sắp rời cuộc chơi smartphone?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/01/2026 19:29 GMT+7

Dù khẳng định hoạt động smartphone vẫn diễn ra bình thường, OnePlus vẫn đối mặt nghi ngờ khi OPPO được cho là đang tái định vị và thu hẹp thương hiệu.

Không chỉ Asus, giới công nghệ toàn cầu đang chứng kiến một tâm điểm về khả năng OnePlus có thể không còn tồn tại trên thị trường smartphone. Mọi thứ bắt đầu từ báo cáo của Android Headlines, với việc OnePlus đang bị công ty mẹ OPPO âm thầm "tháo dỡ", tái cấu trúc sâu rộng đến mức có thể làm thay đổi hoàn toàn bản chất thương hiệu.

Thêm thương hiệu nổi tiếng sắp rời cuộc chơi smartphone? - Ảnh 1.

Thương hiệu OnePlus từng gây tiếng vang với biệt danh 'flagship killer'

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Trước sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, CEO OnePlus Ấn Độ Robin Liu đã lên tiếng trên X, khẳng định các thông tin nói trên là "sai sự thật" và "chưa được kiểm chứng". OnePlus Bắc Mỹ cũng đưa ra thông điệp tương tự, nhấn mạnh hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời các cam kết hỗ trợ người dùng sẽ không thay đổi.

Bất chấp các phủ nhận chính thức, những nghi vấn về sự ra đi của OnePlus vẫn đang hiện hữu. Lịch sử ngành công nghệ từng chứng kiến nhiều thương hiệu như LG hay BlackBerry liên tục trấn an thị trường bằng những tuyên bố "mọi thứ vẫn ổn", nhưng cuối cùng mảng di động của họ đều ngừng lại. Gần đây nhất, Asus cũng đưa ra tuyên bố tương tự, tuy nhiên hãng đã xác nhận ngừng sản xuất smartphone trong cả năm 2026.

Smartphone OnePlus thực sự đang gặp khó

Báo cáo của Android Headlines không chỉ dựa trên suy đoán khi nguồn tin này dẫn số liệu cho thấy doanh số OnePlus toàn cầu giảm khoảng 20% trong năm 2024. Đặc biệt, công ty đóng cửa trụ sở khu vực tại Dallas (Mỹ), trong khi các mẫu được kỳ vọng cao là OnePlus Open 2 và OnePlus 15s dường như đã bị hủy bỏ nhằm cắt giảm chi phí.

Đài Loan truy nã CEO công ty smartphone OnePlus ở Trung Quốc

Trong nhiều năm qua, OnePlus cũng dần đánh mất hình ảnh "thương hiệu độc lập" từng tạo nên bản sắc riêng. Kể từ sau khi sáp nhập sâu với OPPO vào năm 2021, ranh giới giữa OxygenOS và ColorOS gần như biến mất. Nếu OPPO đang tập trung vào Trung Quốc và loại bỏ các bộ phận bị xem là trùng lặp ở thị trường quốc tế, quá trình này có thể không phải là "đóng cửa" mà là hòa nhập dần với cấu trúc của công ty mẹ.

Được biết, Ấn Độ đang là thị trường hiếm hoi mà OnePlus vẫn giữ được vị thế đáng kể. Công ty vẫn ra mắt các sản phẩm mới, đầu tư truyền thông mạnh và tung ra những mẫu máy như OnePlus 15R với định hướng rõ ràng cho thị trường nội địa. Có vẻ tuyên bố của CEO Robin Liu chỉ nhấn mạnh vào phạm vi khu vực, bởi bản thân OPPO cũng chưa đưa ra thông điệp nhằm trấn an khách hàng.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng OnePlus chưa cần lo lắng về việc cập nhật phần mềm hay hỗ trợ kỹ thuật bị dừng đột ngột. Các cam kết hiện tại vẫn được duy trì.

Tin liên quan

OnePlus gia nhập làng smartphone chơi game với OnePlus 9RT

OnePlus gia nhập làng smartphone chơi game với OnePlus 9RT

OnePlus vừa ra mắt chiếc smartphone OnePlus 9RT như là một phiên bản nâng cấp từ OnePlus 9R với mục tiêu hướng đến đối tượng người dùng chơi game.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone Oppo ONEPLUS ngừng sản xuất Asus
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận