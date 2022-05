Ông Biden yêu cầu chấm dứt rò rỉ việc chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine

Tham gia cuộc điện đàm có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Avril Haines và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Theo một quan chức, ông Biden nói rằng các tiết lộ đó "làm xao nhãng mục tiêu của chúng ta". Một quan chức khác cho biết Tổng thống Biden đã yêu cầu dừng lại ngay việc rò rỉ thông tin.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Biden lo ngại về các ảnh hưởng từ việc truyền thông tiết lộ Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Ngày 5.5, NBC News đưa tin tình báo Mỹ đã giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga vào tháng trước. Trước đó, tờ The New York Times ngày 4.5 đưa tin thông tin tình báo Mỹ cung cấp cho Ukraine đã giúp quân đội Ukraine tấn công nhiều tướng lĩnh Nga. Tuần trước, NBC News cũng đưa tin về việc tình báo Mỹ đã giúp Ukraine bảo vệ các hệ thống phòng không và bắn hạ một máy bay Nga.





Chính quyền ông Biden đã phủ nhận Washington cung cấp thông tin để Ukraine đánh chìm tàu Nga. Các quan chức nói rằng Mỹ không hề biết trước việc Ukraine chuẩn bị tấn công tàu chiến và Mỹ cũng không liên quan đến quyết định tấn công.

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cũng chỉ trích The New York Times "vô trách nhiệm", và nói rằng Mỹ chỉ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp Ukraine bảo vệ đất nước chứ không nhằm tấn công tướng Nga.

Một số quan chức bày tỏ quan ngại rằng những thông tin trên có thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tức giận và làm leo thang xung đột, đồng thời có thể cản trở hiệu quả của việc Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.