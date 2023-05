Ông bố ở Nghệ An 'thiết kế' giấy khen tặng con trai, gây sốt mạng xã hội

Ông bố tuyệt vời!

Mới đây, trang fanpage có tên Nghệ An đăng tải bức ảnh là tờ giấy khen do một ông bố ở tỉnh Nghệ An tự "thiết kế" với nội dung: "Độc lạ Nghi Lộc: Con đi tổng kết về không được giấy khen, bố cấp tốc mần cho cái giấy khen ô li Bé giỏi, Bé ngoan luôn".

Từng nét chữ trong giấy khen được ghi lại rõ ràng và tỉ mỉ: "Hiệu trưởng nhà, ông Nguyễn Văn Trung, tặng giấy khen em Nguyễn Khánh Thực, lớp Mầm Non, đạt danh hiệu bé Bé giỏi, Bé ngoan, năm học 2022-2023".

Tờ giấy khen tặng con lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú C.X

Bài viết sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã có hàng ngàn lượt thích, bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Tài khoản Trương Thị Huệ viết: "Giờ đây con còn nhỏ nên chưa thể nhận thức được những gì bố mẹ làm. Sau này, khi cháu lớn lên nếu có duyên được xem lại tờ giấy khen, với những dòng chữ bố viết khi còn ấu thơ thì sẽ thấm nhuần được những giá trị mà bố mẹ đã dành cho. Bố mẹ luôn là tuyệt vời nhất, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn động viên, theo dõi con kịp thời!".

"Ông bố này thật tuyệt vời! Đáng yêu quá! Một người luôn thấu hiểu về con. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn giúp con trưởng thành. Không có giấy khen nào quý giá bằng cha mẹ hiểu được lòng con trẻ. Bản thân cũng là một phụ huynh, nhưng khi thấy tờ giấy khen này tôi rất xúc động. Chúc bố con mạnh khoẻ, bình an nhé!", tài khoản Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ.

Trong khi đó, tài khoản Đinh Thị Nhung cũng để lại bình luận với nội dung trêu đùa: "Nhà có ông bố hiệu trưởng chất lượng".

"Tôi rất bất ngờ"

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, H.Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận anh chính là "tác giả" của tờ giấy khen "nhà làm" đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi nhận giấy khen do ông bố "thiết kế", cậu con trai đã vui trở lại C.X

Theo anh Trung, ngày 19.5, con trai anh đi tổng kết hoàn thành chương trình lớp mầm non về, buồn và khóc vì không có giấy khen.

Ngay sau đó, anh đã nảy ra chuyện "thiết kế" một tờ giấy khen để động viên, an ủi con. Khi làm xong tờ giấy khen, anh đưa con cầm thì cháu vui vẻ trở lại, thấy vậy anh liền chụp lại đăng lên trang Facebook cá nhân mình với dòng trạng thái như một lời động viên: "Cố gắng lên lớp 1 phát huy, học cho ngoan, cho giỏi con nhé!".

"Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ những điều đơn giản mình làm cho con lại được lan tỏa và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người", anh Trung nói.

Theo anh Trung, bản thân sinh ra ở lớn lên ở một xã nghèo ven biển, quanh năm đi làm ăn xa nhà nên rất ít có thời gian để được gần các con. Các con ở nhà đa phần là do vợ chăm sóc, dịp vừa rồi anh từ Đài Loan về nhà có công chuyện nên tiện thể ở nhà chơi với vợ con thêm một thời gian.

Anh Nguyễn Văn Trung và cậu con trai Nguyễn Khánh Thực C.X

"Tờ giấy khen đó tôi "thiết kế" riêng tặng cho con trai 5 tuổi như là một lời động viên của bậc cha mẹ, chứ không nghĩ được gì sâu xa cả. Tôi nghĩ, không có món quà nào giá trị dành cho con bằng sự quan tâm, động viên kịp thời từ bậc làm cha mẹ", anh Trung chia sẻ.

"Vợ chồng tôi sẽ không ép các con bất cứ điều gì, không dạy con theo cảm tính mà sẽ cố gắng đặt bản thân vào vị trí của con nhiều nhất có thể để hiểu suy nghĩ của các con nhiều hơn. Tôi rất vui khi thấy tờ giấy khen làm riêng để động viên con lại nhận được rất nhiều phản hồi tích cực đến từ mọi người, nhất là các bậc phụ huynh", anh Trung tâm sự.